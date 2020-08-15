به گزارش خبرنگار مهر، مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی پیشین تیم بلژیک در تازه ترین مصاحبه خود از عملکرد روملو لوکاکو مهاجم بلژیکی اینترمیلان تمجید کرد.

ویلموتس گفت: انتظار داشتم که لوکاکو چنین عملکرد مثبتی در اینتر داشته باشد. او همیشه خوب عمل کرده است. در جریان مسابقات یورو ۲۰۱۶ و در حاشیه بازی ایتالیا - بلژیک، آنتونیو کونته (سرمربی فعلی میلان) را دیدم که با لوکاکو صحبت می کند. روابط آنها همیشه نزدیک بوده است. کونته همیشه به لوکاکو اعتقاد داشته است.

وی درباره مارتینز دیگر مهاجم اینتر تاکید کرد: مارتینز و لوکاکو همدیگر را کامل می کنند و زوج خوبی با هم هستند.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بلژیک یادآور شد: خاطراتی که من از روملو دارم این است که او همیشه به دنبال بهبود عملکردش بود و همیشه بعد از پایان تمرین گروهی، به صورت اختصاصی تمرین می کرد. او یکی از کسانی است که هر روز می خواهد پیشرفت کند. شرم آور است که مطبوعات و رسانه های بلژیک اغلب از او انتقاد می کنند.