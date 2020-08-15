جزییات برگشت ملک خیابان فرشته به صندوق بازنشستگی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر افتخاری در صفحه اینستاگرام خود با انتشار فیلمی از ملک خیابان فرشته تهران متعلق به صندوق بازنشستگی نوشت: فیلمی که ملاحظه میفرمایید، ملک گرانقیمتی در خیابان فرشته تهران، متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است که معلوم نیست چرا و چگونه از ۱۰ سال پیش توسط افراد خاص (و ظاهراً با نفوذ) تصاحب شده و متاسفانه پیگیریها برای بازپسگیری آن به نتیجه نرسیده بود.
وی افزود: به هر حال با پیگیریهای حقوقی، موفق شدیم در روزهای اخیر این ملک را پس بگیریم. آن گونه که همکارانم اطلاع دادند، متصرفین در تمام این سالها نه فقط اجاره بها نپرداخته بودند، بلکه ادعای مالکیت نیز میکردند و هنگام اجرای حکم تخلیه، بهرغم حضور نماینده محترم دادستان، مأمور اجرای حکم و عوامل نیروی انتظامی، مقاومت فیزیکی نشان دادهاند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه این نمونهای از فسادها یا کاهلیهایی است که بازنشستگان عزیز از آن گلایهمندند و باید چارهای برای آن اندیشیده شود گفت: اما این چارهجویی نباید به صورت شعاری یا در چارچوب اقدامات مقطعی و موردی باشد، بلکه باید به صورت سیستمی و پایدار انجام شود.
وی افزود: به همین منظور، از چند ماه پیش «سامانه جامع املاک» را با هدف سامان دادن به عملکرد املاک متعلق به صندوق و شرکتهای تابعه راهاندازی کردیم. در این سامانه، اطلاعاتی همچون نوع ملک، نوع تصرف آن، جانمایی، کاربری، چگونگی بهرهبرداری و سایر اطلاعات مرتبط با املاک متعلق به صندوق به تفکیک هلدینگها و شرکتهای مادر تحت پوشش نگهداری میشود.
افتخاری ادامه داد: به این ترتیب، صندوق قادر خواهد بود وضعیت دقیق املاک خود را به شکل پیوسته رصد کند و از آن مهمتر، آنها را به گونهای مورد استفاده قرار دهد که بیشترین منفعت را برای جامعه بازنشستگان کشوری داشته باشند.
نظر شما