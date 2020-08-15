خبرگزاری مهر، گروه استانها، سعید رضایی: از ماههای انتهایی سال قبل که کرونا خود را نشان داد و بسیاری از فعالیتها را تحت تاثیر قرار داد، جریان جدیدی در کشور شکل گرفت و فعالیتهای جهادگونهای در نقاط مختلف اجرا شد.
همه مردم با دل و جان پای کار آمدند و هر کسی به گونهای نقش خود را در این نبرد سهمگین در مقابل ویروس کرونا ایفا کرد؛ گروهی از مردم کسب و کار خود را تعطیل کردند تا حافظ جان خود و دیگران باشند، گروهی در قالب فعالیتهای جهادی به کنترل ورودی و خروجی شهرها پرداختند، گروهی به تولید ماسک و دستکش پرداختند، گروهی دیگر به ضدعفونی معابر و اماکن مختلف پرداختند و خیرین نیز دست نیازمندان را فشردند تا در این شرایط سخت تنها نباشند.
در شرایطی که کادر درمان شرایط سختی را در بیمارستانها میگذراندند و شدت بستریها آنها را خسته و خستهتر میکرد، گروههای جهادی داوطلبانه در بیمارستانها حضور یافتند و یاریگر بیماران و کادر درمان شدند. طلاب و دانشجویان حضوری غرورانگیز در بیمارستانها داشتند و سلامت خود را به خطر انداختند تا دیگر افراد جامعه سلامت باشند.
در این شرایط سخت کرونا هیچکس خود را کنار نکشید و همه مردم پای کار بودند؛ همدلی و مواسات جلوه دیگری در این ایام داشت و خیرین دست نیازمندان را گرفتند. مراحل مختلف رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت و همراهی گسترده مردم در نقاط مختلف همراه شد تا بخشی از آلام و نیازهای نیازمندان تامین و جبران شود.
این همدلی و مواسات همچنان ادامه دارد و مردم در نقاط مختلف در حال کمک به افرادی هستند که در این روزهای سخت کرونایی زندگیشان سختتر شده است. افرادی که فشار اقتصادی برای تامین نیازهای اولیه آنها را با مشکل مواجه کرده است، این روزها دستان یاریگری را میبینند که به فکر آنها هستند.
گروههای مختلف مردم از کسبه و بازاری گرفته تا کارمند و کارگر همه و همه پای کار کمکهای مومنانه هستند و کمکهای خود را در هر ماه و هفته از نیازمندان دریغ نمیکنند.
کرونا اگرچه تلخیهای زیادی داشت و جان بسیاری از هموطنان ما را گرفت ولی بسیاری از زیباییها را نمایان کرد. جلوههای زیبایی از ایثار و فداکاری، نمایش همدلی و مواسات، نقش جهاد و فداکاری و کمکهای مومنانه و خیرخواهانه در دوران پساکرونا پدیدار شد و همچنان ادامه دارد.
مردم استان بوشهر جهادی وارد صحنه شدند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با قدردانی از کادر درمانی، پرستاری، نیکوکاران، خیران، مسئولان، جهادگران و نهادهای مختلف انقلاب اسلامی اظهار داشت: در جریان بحران ویروس کرونا مردم استان بوشهر در مقابله با این ویروس حماسه آفریدند و خدمات ویژهای در این عرصه ارائه کردند.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری با بیان اینکه مردم استان بوشهر از ابتدای بحران ویروس کرونا فعالیت خود را در رسیدگی به مشکلات آغاز کردند عنوان کرد: مردم استان بوشهر جهادی وارد صحنه شدند و ضمن مشارکت در تولید مواد ضدعفونی کننده و ماسک، در ضدعفونی معابر و محلات گوناگون مشارکت کردند که خدمات آنان قابل تحسین است.
وی با اشاره به اجرای رزمایش مواسات، همدلی و کمکهای مومنانه در استان بوشهر گفت: رسیدگی به مردم بی بضاعت و نیازمندی که بر اثر ویروس کرونا دچار آسیب شدهاند ضروری است.
آیتالله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: در این راستا اجاره بهای مغازههایی که تحت پوشش دستگاهها و نهادها از جمله ستاد نماز جمعه بود به مدت ۲ ماه بخشوده شد و در زمینه معافیت و تخفیف مالیات اصناف و کسبه و استمهال وامهای بانکی آنان خدماتی ارائه شد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه بخشی از مردم استان بوشهر در جریان بیماری کرونا دچار آسیب اقتصادی شدند افزود: مردم خیر، نیکوکاران و نهادها در جمع آوری بستههای معیشتی نقش مهم و اساسی داشتهاند.
مشق همدلی بوشهریها در رزمایش مواسات
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز با اشاره به اجرای مراحل مختلف رزمایش مواسات، همدلی و کمکهای مومنانه در استان بوشهر اظهار داشت: همکاری خیران و نهادهای در اجرای این رزمایش و رسیدگی به افراد نیازمند ستودنی است.
سردار علی رزمجو خاطرنشان کرد: برنامهریزیهایی در قالب رزمایش مواسات انجام شده که مهمترین آن تهیه بستههای معیشتی است. این بستهها بین افراد نیازمند و آسیب دیده ویروس کرونا توزیع خواهد شد.
وی تاکید کرد: در رزمایش کمک مومنانه شاهد انسجام و وحدت بین همه دستگاههای اجرائی، پایگاههای مقاومت بسیج، دهیاریها و شوراهای شهر و روستا و بخصوص مردم بودیم که این اتفاق از برکات و دستاوردهای شرایط کرونایی است.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ادامه داد: هدف از اجرای طرح مواسات همدلی و کمک مومنانه به دولت در این شرایط و دستگیری از نیازمندان جامعه است.
وی یادآور شد: افراد نیازمند و آسیب دیده اقتصادی از سوی گروههای مختلف بسیجی، جهادی و بانیان مساجد شناسایی شده و بستههای معیشتی در اختیار آنان قرار میگیرد.
همراهی عمومی با مدافعان سلامت ستودنی است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: مقابله همگانی با شیوع ویروس کرونا نشان داد با انسجام، همدلی و وحدت میتوانیم بر هر مشکلی که در جامعه پیش آید، غلبه کنیم.
دکتر سعید کشمیری بیان کرد: با شیوع ویروس کرونا، مردم در قالب گروههای مختلف جهادی همدوش نیروهای بسیج، سپاه، نظامی و انتظامی، شورای تأمین، بهداشت و درمان همدلی و انسجام خود را نشان دادند.
وی بابیان اینکه همه مردم و گروهها در مبارزه با این ویروس منحوس پای کار بودند و به نوعی ایثارگری از خود به جا گذاشتند اضافه کرد: مردم به ویژه اصناف و بازاریان استان بوشهر در اجرای تصمیم ستاد پیشگیری و مدیریت ویروس کرونا با تعطیلی بازار و همکاری با مسئولان شعور و معرفت بالای خود را به نمایش گذاشتند.
دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر افزود: از مردم انتظار داریم تا پایان این بیماری از تجمع پرهیز و فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند.
نهضت «همراه بیمار» افتخار حوزههای علمیه
حجتالاسلام رضا خدری مدیر حوزه علمیه استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کنار راهاندازی کارگاههای تولید ماسک و رزمایش همدلی مؤمنانه، نهضت جهادی همراهان بیمار یکی از ارزشمندترین افتخاراتی بود که توسط طلاب و روحانیون صورت گرفت.
وی با اشاره به همراهی روحانیون با مردم در شرایط دشوار گفت: در طول تاریخ حوزههای علمیه همواره همراه مردم بودهاند و به عنوان ملجأ و پناه برای مردم به شمار رفتهاند.
خدری افزود: حرکت جوانان کشور در راهاندازی اردوهای جهادی و حضور در مناطق محروم در سالهای اخیر حوزههای علمیه را نیز تحت تأثیر قرارداد.
وی ادامه داد: اشتیاق طلاب و روحانیون برای حضور در عرصههای جهادی و خدمت به مردم با رهنمودهای مقام معظم رهبری موجب سازماندهی و تشکیل قرارگاههای جهادی شد.
خدری عنوان داشت: حضور روحانیون در بین مردم در سالهای اخیر به ویژه در حوادث و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله و امدادرسانی به مردم مثالزدنی بود.
مدیر حوزه علمیه استان بوشهر خاطرنشان کرد: همزمان با شیوع کرونا در کشور حضور روحانیون در بیمارستانها و بخشهای کرونا و ارائه خدمت به بیماران درست زمانی که همه از این پدیده وحشتزده بودند موجب تحسین و شگفتی جامعه شد و این حضور موجب تقویت روحیه امید برای مدافعان سلامت و ایجاد روحیه همدلی میان مردم شد.
ایثار و همدلی طلاب و روحانیون
معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ایثار و همدلی طلاب و روحانیون با حضور بر بالین بیماران کرونا و انجام خدمات داوطلبانه بهعنوان همراه بیمار وصفناپذیر است.
حجتالاسلام سید عبدالجلیل حسینی افزود: در رزمایشهای قرارگاه فرهنگی دفتر نهاد رهبری شاهد حضور همه گروههای سنی و اقشار مختلف در کنار طلاب و روحانیون بودیم که در بین آنان از پیشکسوتان دفاع مقدس تا نوجوانان دهه هشتادی نیز حضور داشتند.
وی با اشاره به انجام چهار مرحله رزمایش ادامه داد: مرحله نخست قرارگاه فرهنگی دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان بوشهر از اسفندماه و با راهاندازی کارگاههای تولید ماسک آغاز شد.
حجت الاسلام حسینی گفت: دنیا به احترام مردمی ایستاد که با شرایط سخت اقتصادی و مواجه با تحریم ظالمانه مانند دوران دفاع مقدس هم دل و همراه شدند و در تولید و توزیع ماسک حماسهآفرین شدند.
سیل کمکهای مؤمنانهای
معاون فرهنگی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: مرحله دوم رزمایش قرارگاه فرهنگی سیل کمکهای مؤمنانهای بود که در دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها و به همت اساتید، دانشجویان و کارکنان مراکز علمی و دانشگاهی استان و در دو مرحله صورت گرفت.
حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: مرحله سوم رزمایش که بسیار عظیم، مثالزدنی و ماندگار شد، نهضت جهادی همراهان بیماران بود که بعد از ماه مبارک رمضان و با شیوع گسترده کرونا به راه افتاد.
وی اظهار داشت: با شیوع گسترده کرونا در سطح استان برای کمک به مدافعان سلامت دیگر خدا قوت گفتن کافی نبود و باید آستین همت را بالا زده و دوشادوش آنان در وسط میدان مبارزه با کرونا حاضر میشدیم.
حجت الاسلام حسینی عنوان داشت: نهضت جهادی همراهان بیمار در ابتدا برای ما موضوعی بود با دو چالش، اینکه اگر در این راه کسی مبتلا میشد و سلامتی فردی به خطر میافتاد ازنظر شرعی و اخلاقی چه پاسخی باید ارائه میدادیم و دیگر اینکه آیا از این نهضت استقبال میشد یا خیر.
جهادی با حضور همه اقشار
وی با اشاره به پیوستن قشر فرهنگی، نظامی، کارگری، درمانی، جوانان و نوجوان به نهضت جهادی همراهان بیمار ادامه داد: همت والای جهادگرانی که به طلاب و روحانیون در این راه پیوستند همه ما را متحیر کرد و زبان از تقدیر و تشکر از آنان قاصر است.
معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: مرحله چهارم رزمایش قرارگاه فرهنگی دفتر نهاد رهبری شامل اقدام ارزشمند ستاد اقامه نماز دانشگاه بود که نسبت به تغسیل، ادای نماز میت، دفن و تلقین اموات کرونا که با حفظ احترام و حرمت میت با شرایط دشوار و طاقتفرسا توسط روحانیون انجام گرفت.
وی گفت: این نهضت به ما نشان داد که با همدلی و همراهی مردم میتوان معضلاتی را حل نمود که حتی در تصور برخی افراد نمیگنجد.
حسینی با بیان اینکه این راه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: جوانان و نیروهای جهادی با این حرکت عظیم خود نشان دادند که ما میتوانیم شعار نیست.
مردم نقاط مختلف ایران اسلامی از جمله اهالی استان بوشهر در عرصه مقابله با کرونا خوش درخشیدند و امتحان خود را به خوبی پس دادند.
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