مطالبه رهبری درباره کرسی های آزاداندیشی مورد توجه قرار نگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در جلسه آغاز سلسله نشست های تالار گفتگو در دانشکده علوم اجتماعی ضمن ابزار امیدواری از آغاز چنین حرکت ارزشمندی در این دانشکده با اشاره به جایگاه دانشکده علوم اجتماعی در نظام آموزش عالی و جامعه گفت: دانشگاه علوم اجتماعی مجموعه ای از تجمع دانشمندان این حوزه است که یکی از مهمترین کانون های این حوزه در فضای علمی کشور است قطعاً ظرفیت و وظیفه ای که برای اثر گذاری بر جریان مجموعه مسائل مربوط به حوزه علوم اجتماعی در کشور وجود دارد بر عهده این دانشکده است و هم ظرفیت آن به واسطه وجود دانشمندان و تجربه گرانقیمتی که در این دانشکده انباشت شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ضرورت مطالعه ای که از سوی جامعه در این حوزه وجود دارد چه در حوزه چشم اندازها و ظرفیت‌ها و آنچه که باید به سمت آن حرکت کرد و چه در حوزه آسیب‌های اجتماعی که امروزه یکی از دغدغه های جدی همه دلسوزان جامعه است، اینها مسائلی است که به صورت جدی در حوزه مطالعات و اندیشه استادان دانشکده علوم پزشکی اجتماعی هست و کار در این حوزه بسیار است و با توجه به همه این ظرفیت ها و چارچوب ها، حتماً این دانشکده دانشکده ای است که می‌تواند این نقش را ایفا کند.

وی ادامه داد: امیدواریم با راه‌اندازی این تالار گفتگو بر ناملایمات که در مسیر وجود دارد صبر وجود داشته باشد و خروجی این بسته مسیر منجر به یک جریان عمومی گفتگو در مجموعه کانون های علمی کشور به خصوص حوزه علوم انسانی بشود.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها افزود: من توصیه می کنم که این عزیزان این ظرفیت را قدر بدانند و هم وظیفه ای که نسبت به مجموعه جامعه وجود دارد که به واسطه این ظرفیتی در این دانشکده وجود دارد با احتمال و مدارا و حرکت بی‌شائبه بی وقفه ان‌شالله ادا شود.

وی ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به برپایی کرسی های آزاد اندیشی گفت: بحث بعدی بحث آزاد اندیشی و گفتگوست که در سالهای اخیر بیشتر مورد گلایه رهبر معظم انقلاب بوده است و این مطالبه ای که ایشان در حوزه آزاداندیشی داشتند آن گونه که باید در دانشگاه مورد توجه قرار نگرفت مخاطب اصلی ایشان در این مطالبه اساتید و دانشگاه‌ها هستند.

رستمی ادامه داد: در بحث آزاد اندیشی، تردیدی در ضرورت اجرای آن وجود ندارد و در میراث علمی کهن خودمان در اسلام و ایران از این دست تجربیات زیاد به چشم می خورد.

وی خاطرنشان کرد: ما میراث ارزشمندی از این بخش داریم اما ما را به سمتی کشانده اند که بین دوگانه تحجر یا وادادگی در مقابل یک نظر یکی را باید انتخاب کنید و یا کاملاً باید رد کننده دیدگاه های جدید دیدگاه های غیر باشیم یا کاملا تسلیم و پذیرنده این دیدگاه ها باشیم اما راه سومی وجود دارد که اتفاقا آن راه، راه درستی است که فضای نقد و ارزیابی و گفتگو وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در پی این گفتگو و ارائه راهکارهایی برای حرکت رو به جلو قطعا ضرورت گفتگوی علمی و موازین علمی و احساس آزادی در طرح و نقد جزء لازمه چنین گفتگو هایی و گاهی وقت ها نیاز داریم که نقاط مشترک را تقویت کنید و لزومی نیست در این گفتگوها اصرار شود که حتماً نقاط اختلاف بیان بشود و نهایتاً خروجی جلسه و گفتگوی بشود که دو نظر در دو نقطه متفاوت بیان شده باشد شاید ضرورت داشته باشد که چه بسا بخشی از این نقاط مشترک به بحث گذاشته شود و مفاهمه شود و بر سر این نقاط مشترک بشود.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها افزود: در هر صورت بنده این تأسیس و این آغاز گفتگو و نشست را مبارک می‌دانم و تبریک می‌گویم و تقاضا دارم که خستگی و خمودگی در این مسیر اتفاق نیفتد چرا که می تواند جامعه از آغاز چنین اتفاقات ارزشمندی در مجموعه دانشگاه های ما بهره‌مند شود.