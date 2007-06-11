آغاز تحقیقات کشت سه بعدی سلولهای استخوانی توسط محققان ایرانی

دکتر جواد فاریابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : کشت سلول استخوانی از مغز استخوان فک و صورت به شکل دو بعدی و یک لایه پیش از این انجام شده است و با توسعه این تحقیق، هم اکنون در مرحله ایجاد داربست و کشت سه بعدی قرار داریم.

این متخصص جراحی فک و صورت یاد آور شد: با استفاده از این محیط کشت، سلول های استخوانی داخل این داربست کشت داده می شود تا در آینده با ایجاد بافت استخوانی در ترمیم ضایعات از آن استفاده شود.

وی اظهار داشت : این طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تصویب رسیده و وسائل و مواد مورد نیاز آن خریداری شده است.

فاریابی خاطرنشان کرد: مقاله ای از این طرح تحقیقاتی تهیه شده است که در یکی از کنگره های معتبر دندانپزشکی در مالدیو ارائه شد.

وی همچنین از ایجاد مرکز تحقیقات دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد و گفت : موافقت اولیه برای ایجاد این مرکز صورت گرفته است و تا ابلاغ رسمی آن، مرکز در حال تجهیز امکانات خود است.

رئیس دانشکده دندانپزشکی کرمان اظهار داشت : این مرکز تحقیقاتی کمیته های مختلفی دارد که از آن جمله کمیته نانوتکنولوژی است که متخصصان دندانپزشکی که در زمینه موارد استفاده نانو در دندانپزشکی تحقیق می کنند، طرح های تحقیقاتی خود را ارائه می دهند.