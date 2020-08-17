کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره برنامه‌های تدارک دیده شده این مرکز برای ایام ماه محرم و صفر، به خبرنگار مهر گفت: شاخص‌ترین برنامه ما که به صورت مشترک با مؤسسه «سپهر سوره هنر» انجام شده، ضبط تصویری ۱۰ مجلس تعزیه با حضور تعزیه خوانان مطرح اراک، قم، تفرش، اصفهان، قزوین و تهران است. کار ضبط تصویری این مجالس تعزیه هفته گذشته به پایان رسید و حالا در مرحله تدوین قرار دارد.

وی تأکید کرد: قرار است این مجالس تعزیه در دهه اول یا دوم ماه محرم از تلویزیون پخش شوند.

زارعی با اشاره به اینکه مرشد محسن میرزاعلی مجری طرح این پروژه است، افزود: مجالس مسلم بن عقیل، دو طفلان مسلم، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حُر، غلام تُرک، وهب، حضرت عباس، شهادت امام حسین (ع) و بازار شام در این پروژه اجرا و ضبط تصویری شده‌اند.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در ادامه درباره دیگر برنامه‌های مدنظر برای ایام ماه محرم و صفر، یادآور شد: حدوداً ۲۰ روز پیش جلسه‌ای را با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران، سازمان بسیج هنرمندان، کانون فرهنگی مساجد و ستاد اربعین برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های ایام اربعین حسینی داشتیم. مقرر شد امسال مراسم ایام اربعین را به صورت گسترده در سراسر کشور داشته باشیم تا پرچم اربعین همچنان برافراشته باشد.

وی در پایان سخنان خود گفت: قصد داریم در ایام اربعین حسینی امسال در حوزه مختلف نمایشی از جمله تعزیه به زبان‌های فارسی، عربی و تُرکی و تئاترهای خیابانی برنامه‌های متعددی را به صورت گسترده در سراسر کشور داشته باشیم. همچنین تله تئاترهایی حداکثر ۱۰ دقیقه‌ای متناسب با این ایام تولید و در فضای مجازی پخش کنیم.