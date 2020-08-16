مساجد و هیئات مذهبی استان سمنان در سامانه بیرق ثبت درخواست کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری بعداز ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان، ضمن بیان اینکه بنا به تصویب ستاد مقابله با کرونا عزاداری ایام محرم میبایست با مجوز سازمان تبلیغات اسلامی در شهرستانها و استانهای کشور برگزار شود، بیان کرد: در استان سمنان هیئتهای عزاداری موظف به دریافت مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی هستند اما پیش از آن میبایست با مراجعه به سامانه بیرق که برای همین منظور طراحی شده، درخواست خود را ثبت کنند.
وی افزود: هیئتهای عزاداری با ورود به این سامانه درخواست عزاداری و مراسم خود را در ایام محرم به ثبت رسانده و پروتکلهای مورد نیاز برای رعایت را نیز مطالعه میکنند سپس با دریافت کد پیگیری باید به یکی از ادارات تبلیغات اسلامی در سطح استان سمنان مراجعه کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه هیئتهای عزاداری، امنای مساجد یا تکایا و میزبانان مراسم و همچنین بانیان میبایست با حضور در سازمان تبلیغات اسلامی تعهد نامهای را نیز به امضا برسانند، بیان کرد: در این تعهد نامه باید بانیان، اجرای مراسم در فضای باز، رعایت پروتکلهای بهداشتی مانند استفاده از ماسک، تعیین سقف جلسه به مدت یک ساعت و نیم و … را متعهد شوند.
شکری با بیان اینکه برگزاری عزاداری بدون اخذ مجوز در سطح استان سمنان ممنوع است، گفت: هیئتهای عزاداری میبایست به دستورالعملهای صادره از سوی ستاد مقابله با کرونا، همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اشاره فرمودند، توجه کنند.
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