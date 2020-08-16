۱۲ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کریمی از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد وگفت چهار هکتار اراضی زراعی و باغی درشهرستان ساری، آزاد سازی و به چرخه کشاورزی بازگشت.

وی از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه خبرداد و اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ۱۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی شامل (دیوارکشی، بنای نیمه کاره) با حضور نماینده دادستان و عوامل انتظامی این شهرستان تخریب شد.

وی ادامه داد: با انجام این عملیات قلع و قمع، در منطقه اوجا محله، چهار هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی منطقه آزادسازی شد.

این مقام قضائی در ادامه افزود: روند برخورد با متخلفان با همکاری جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و دیگر ارگان‌های مرتبط ادامه دارد، که در روزهای آتی، شاهد برخورد با اینگونه موارد در تمامی نقاط این شهرستان خواهیم بود.

دادستان مرکز استان هشدارداد با سودجویانی که اراضی کشاورزی را با هدف کسب درآمد بیشتر، دیوار کشی یا به باغ ویلا تبدیل می‌کنند مماشات نداریم وبا جدیت پیگیر حفظ اراضی مرغوب کشاورزی هستیم ومعتقدیم این عمل غیرقانونی، اراضی حاصل خیز شهرستان را نابود می‌کند.