  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۳۹

دادستان ساری:

۱۲ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری تخریب شد

۱۲ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری تخریب شد

ساری- دادستان ساری از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز چهار هکتار اراضی زراعی و باغی در شهرستان خبر داد و گفت: ۱۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کریمی از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد وگفت چهار هکتار اراضی زراعی و باغی درشهرستان ساری، آزاد سازی و به چرخه کشاورزی بازگشت.

وی از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه خبرداد و اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ۱۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی شامل (دیوارکشی، بنای نیمه کاره) با حضور نماینده دادستان و عوامل انتظامی این شهرستان تخریب شد.

وی ادامه داد: با انجام این عملیات قلع و قمع، در منطقه اوجا محله، چهار هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی منطقه آزادسازی شد.

این مقام قضائی در ادامه افزود: روند برخورد با متخلفان با همکاری جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و دیگر ارگان‌های مرتبط ادامه دارد، که در روزهای آتی، شاهد برخورد با اینگونه موارد در تمامی نقاط این شهرستان خواهیم بود.

دادستان مرکز استان هشدارداد با سودجویانی که اراضی کشاورزی را با هدف کسب درآمد بیشتر، دیوار کشی یا به باغ ویلا تبدیل می‌کنند مماشات نداریم وبا جدیت پیگیر حفظ اراضی مرغوب کشاورزی هستیم ومعتقدیم این عمل غیرقانونی، اراضی حاصل خیز شهرستان را نابود می‌کند.

کد مطلب 5000049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها