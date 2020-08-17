به گزارش خبرنگار مهر، شاید در سطح شهر آسایشگاههای فراوانی برای نگهداری افراد دارای شرایط خاص وجود داشته باشد، اما آسایشگاههای جانبازان داستانش متفاوتتر از باقی موارد است. اغلب ساکنان این مراکز جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان هستند و بسیاری از آنها به خواست خود و برای آسیب نرساندن به اعضای خانواده خود، سکونت در اتاقهای آسایشگاهها و پوشیدن همان لباسهای تکراری سفید و آبی را انتخاب کردهاند.
در کنار تمام مشکلات روحی و جسمی جانبازان به ویژه جانبازان حاضر در آسایشگاهها، فضای فیزیکی و داخلی این مراکز نیز از جنبههای مختلف روی این افراد اثر گذار است.
وجود پلههای فراوان در برخی آسایشگاهها یا عدم اصولی بودن ساختمان آن برای استفاده جانبازان، یکی از موارد آزاردهنده برای جانبازان به ویژه جانبازان قطع نخاعی یا دچار مشکلات حرکتی است. نبود ماشینهای بالابر برای جابهجایی جانبازان، مشکلات مربوط به تامین به موقع داروها و نیاز به رسیدگی منظم پزشکان به آنها ازجمله مواردی است که موجب اذیت این عزیزان شده است.
حتی در برخی از آسایشگاهها نبود سالن غذاخوری یا آشپزخانه موجب شده تا این افراد وعدههای غذایی خود را روی همان تختها بخورند که نیاز به رسیدگی جدی مسئولین دارد.
اما فارغ از عدم رعایت نکات اصولی مناسب در بسیاری از این مراکز، فضای روانی آسایشگاهها نیز چندان به بهبود روحیه این عزیزان کمک نمیکند. نحوه رسیدگی به فضای داخلی آسایشگاهها، رنگ محیط، نحوه چینش وسایل و غیره همگی از جمله مواردی که شرایط آسایشگاههای جانبازان را نامطلوب کرده است. عمر ساختمانهای آسایشگاههای جانبازان در تهران اغلب بیش از ۴۰ و ۵۰ سال است به همین دلیل رسیدگیهای فنی و مناسبی به آنها نشده است.
یکی دیگر از موضوعات مطرح درباره آسایشگاهها، بازدید مسئولین از این مراکز، رسیدگی به وضع جانبازان و دیدار با این عزیزان است. هرچند که در زمانهای مختلف شاهد سر زدن مسئولین به آسایشگاهها هستیم اما اغلب این بازدیدها تنها مناسبتی و تنها به ایامی خاص محدود شده است.
این در حالی است که اغلب جانبازان این مراکز سالهاست که شبانه روز خود را در اتاقهای بسته آسایشگاه سپری میکنند و برای مدتهای طولانی از خانواده خود دور هستند. دیدار با آنها و توجه به رنجهای آنها علاوه بر اینکه وظیفه طبیعی مسئولین و نظام است، عامل دلگرمی و افزایش روحیه ایثارگران خواهد بود چراکه توجه مسئولین به آنها کمترین خواسته ایثارگران است.
اوحدی: به مشکلات آسایشگاههای جانبازان رسیدگی میکنیم
در همین خصوص سعید اوحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رسیدگی به وضعیت آسایشگاههای جانبازان گفت: یکی از برنامههای جدی بنده سرکشی مرتب به آسایشگاههای جانبازان است و رسیدگی به وضعیت آنها است.
وی افزود: در طول این مدت نیز از آسایشگاههای ثارالله، نیایش و امام در نیاوران بازدید کردم و مشکلات آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار دادهام.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان کرد: پس از بررسی مشکلات این آسایشگاهها، با هماهنگیهای انجام شده با مدیران بنیاد شهید، قرار است به صورت جدی به آنها رسیدگی و کمبودهای آنها را رفع کنیم.
اوحدی تاکید کرد: برنامه بازدید حضوری از آسایشگاههای جانبازان ادامه خواهد داشت و به تدریج به مشکلات این عزیزان رسیدگی خواهیم کرد.
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