مدارس دولتی حق دریافت وجه از والدین را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسکندری‌نسب بعد از ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه بیان داشت: در حال نزدیک شدن به روزهای بازگشایی مدارس هستیم و طبق اعلام رسمی مدارس از ۱۵ شهریور بازگشایی خواهند شد.

وی با بیان اینکه آموزش تعطیل نیست و هر خانه باید تبدیل به یک مدرسه شود، افزود: سال گذشته با فداکاری و تلاش معلمان که توانستند از هفته بعد از تعطیلی مدارس با دانش‌آموزان ارتباط برقرار کنند، آموزش‌ها و آزمون‌ها انجام و سال تحصیلی گذشته با موفقیت سپری شد.

رئیس آموزش و پرورش استان کرمان گفت: تاکنون ۸۰ درصد ثبت نام‌ها انجام شده ضمن اینکه مدارس به دلیل وضعیت قرمز دو هفته تعطیل بودند اما در حال حاضر تمام روزهای هفته مدارس برای ثبت نام دانش‌آموزان و ثبت نام برای دریافت کتاب فعال هستند.

اسکندری نسب تصریح کرد: دستورالعمل بازگشایی مدارس را به همه مدارس ارسال کردیم و از دوره پیش دبستانی تا پایه دوازدهم سناریوهای متفاوتی در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: تعدادی زیادی از دانش‌آموزان مناطق محروم به اینترنت و گوشی هوشمند دسترسی ندارد ضمن اینکه پویش خرید تلفن هوشمند را راه‌اندازی کردیم تا به کمک افراد خیر و همچنین هیئت‌های مذهبی این دانش‌آموزان از فضای مجازی برای یادگیری دروس خود بهره‌مند شوند.

اسکندری‌نسب گفت: امسال کمیته بهداشت و سلامت و نیز کمیته فضای مجازی به پروژه مهر افزوده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: سامانه‌های متفاوتی در استان برای آموزش دانش‌آموزان پیش‌بینی شده و محتوای آموزشی در همه پایه‌ها در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: در استان در راستای بحث ساماندهی آموزشی و نیروی انسانی اقدام به استخدام ۹۱۰ معلم کرده‌ایم.

وی به بحث روپوش دانش‌آموزان اشاره کرد و ابراز داشت: امسال فرم جدید برای مدارس نیاز نیست.

اسکندری‌نسب با اشاره به سرویس مدارس گفت: در مناطق سفید یا زرد که همه دانش آموزان یا تعدادی از آنها بخواهند به مدرسه بروند سرویس مدارس فعال خواهد بود ضمن اینکه در این خصوص در حال بررسی و پیگیری هستیم.

وی در خصوص دریافت وجه برای ثبت نام دانش‌آموزان در مدارس دولتی و هیئت امنایی گفت: این مدارس به جز وجه بیمه و پول کتاب حق دریافت هیچ وجهی را از دانش‌آموزان ندارد و والدین می‌توانند موارد تخلف را اعلام کنند.