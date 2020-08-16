جاعلان میلیاردی چک های بانکی در تهران بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا لطفی، اظهار داشت: یازدهم مردادماه سال جاری پرونده‌ای با موضوع جعل چک بانکی به همراه ۲ متهم از کلانتری ۱۲۴ قلهک به دستور بازپرس دادسرای ناحیه ۳ تهران به اداره سیزدهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران افزود: محتویات پرونده حکایت از آن داشت، یازده مرداد ماه روز دستگیری فرشاد و فریبرز هر دو ۴۰ ساله برای وصول یک فقره چک بانکی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال مربوط به یکی از سازمان‌های دولتی به بانک ملی واقع در جنوب تهران مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: با توجه به مبلغ بالای چک ارائه شده از سوی مجرمان و با هوشیاری متصدی بانک که با استعلام از سازمان مربوطه مبنی بر تائیده چک فوق، اظهار داشتند ما هیچ گونه چکی صادر نکرده ایم و تمامی پرداختی‌ها از طریق شماره شبا انجام می‌گیرد و چک فوق جعلی است، بلافاصله طی تماس تلفنی با پلیس ۱۱۰ فرشاد و فریبرز دستگیر شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در تحقیقات اولیه هر دو متهم اظهار داشتند، ما چک را از از دو تن از دوستانم که در یکی از شهرهای شمالی کشور هستند گرفته ایم و قرار شد پس از وصول چک یک درصد از کل مبلغ را به ما پرداخت کنند که دستگیر شدیم.

وی افزود: کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات متهمان بلافاصله با هماهنگی بازپرس پرونده راهی شهرستان اعلامی شدند که با انجام به اقدامات پلیسی نوزدهم مردادماه هر دو متهم دستگیر و در تحقیقات اولیه اظهار داشتند، ما چک را از دو بچه محل به نام‌های سامان و رامین گرفته ایم که بلافاصله طی یک اقدام ضربتی هر دو متهم دستگیر و گفتند چک را از بابک گرفته ایم.

این مقام ارشد انتظامی پلیس پایتخت ادامه داد: کارآگاهان پس از جمعبندی اطلاعات و با انجام اقدامات کارآگاهی یافتند بابک یکی از جاعلان حرفه ای و سابقه دار است که با هماهنگی قضائی در بیست و دوم مردادماه در مخفیگاهش دستگیر شد.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام شده از خودرو متهم ۲ دسته چک بانکی متعلق به بانک پارسیان و مهر جعلی، کارت ملی اشخاص، مبایعه نامه خام با نقش مهر سازمان مربوطه و ابزارآلات (رایانه - پرینتر - تیغ کاتر- پاکن) کشف و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی منتقل شدند.

این مقام انتظامی ابراز داشت: در تحقیقات مقدماتی بابک ضمن قبولی جعل چک بانکی اظهار داشت، حدود یک ماه قبل با تهیه دسته چک بانکی اشخاص و با استفاده از ابزارآلات اقدام به جعل چک بانک ملی به نام یکی از سازمان‌های دولتی به مبالغ ۱۲ میلیارد تومان کردم که بواسطه دوستانم که نقش "رخ" را داشتند قصد وصول چک را داشتم.

رئیس پلیس آگاهی تهران با اعلام این خبر گفت: با اشاره به زحمات همکارانم در بخش معاونت جعل و کلاهبرداری و اقدام به موقع کارآگاهان و دستگیری اعضای باند و کشف ادوات جرم و اعتراف صریح به بزه انتسابی، متهمان با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم قرار گرفتند.