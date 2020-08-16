به گزارش خبرگزاری مهر، امین امینیان روز یکشنبه در جلسه ستاد محرم با بیان اینکه هرگونه تجمع در عزاداری‌ها خلاف مصوبات ستاد مقابله با کرونا است افزود: امسال همچنین برگزاری مراسم شیرخوارگان علی اصغر و تشت گذاری ممنوع است.

وی اضافه کرد: با توجه به ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، عزاداری‌های دستجات شاه حسین گویان که به صورت گسترده در چهارراه امام (ره) هشترود برگزار می‌شد برگزار نخواهد شد.

امینیان با بیان اینکه هرگونه تجمع خط قرمز دستورالعمل ستاد کرونا است گفت: با افرادی که مصوبات و دستورالعمل‌ها را رعایت نکنند برخورد می‌شود.

شهردار هشترود نیز در این جلسه از تبدیل مزار شهدای گمنام به محلی برای گردشگری مذهبی خبر داد و گفت: هزینه ساماندهی مزار شهدای گمنام در بودجه سال ۹۹ گنجانده شده و با واگذاری مالکیت این محل از راه و شهرسازی به شهرداری، عملیات عمرانی انجام می‌شود.

مهدی پورصادق افزود: نصب المان و اجرای مبلمان در مزار شهدای گمنام در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی از مردم هشترود درخواست کرد تا در راستای اجرای بی وقفه طرح‌های عمرانی و خدماتی، عوارض خود را به موقع پرداخت کنند.

رئیس شورای شهر هشترود نیز در این جلسه گفت: مالکیت مسیر و مزار شهداری گمنام باید به شهرداری هشترود منتقل شود تا این اداره بتواند با اصول مهندسی نسبت به ساماندهی آنجا اقدام کند.

محمد رضا قهرمانپور خاطر نشان کرد: برای آبادانی مزار شهدای گمنام باید از ظرفیت تمامی ادارات استفاده کرد تا بتوان حداقل کار ممکن را برای این شهیدان گلگون کفن و افرادی که در آن منطقه ساکن هستند انجام داد.

وی افزود: از اداره راه و شهرسازی می‌خواهم که با رایزنی از اداره کل متبوع، مسیر و محدوده مزار شهدای گمنام را در اختیاری شهرداری هشترود قرار دهد.