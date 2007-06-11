گزارش دیک مارتی ؛ صحنه کشمکش حقوق بشر غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعلام قوه قضائیه ایتالیا مبنی بر تعقیب 25 مامور سازمان سیا به اتهام ربودن یک تبعه این کشور در شهر میلان و سفر جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به ایتالیا، و همچنین مخالفت های گسترده افکارعمومی این کشور و اروپا با رویکرد "برادر بزرگی" آمریکا نسبت به اروپا به نظر می رسد این مسئله در کنار جنجال اخیر استقرار سامانه موشکی آمریکا در اروپای شرقی روابط دو سوی آتلانتیک را بار دیگر دچار چالش کند.

پس از یازده سپتامبر٢٠٠١ سازمان سیا با هدف دستگیری و بازپرسی افراد متهم به ارتباط با القاعده با استفاده ازشیوه های مختلف ارعاب و وارد نمودن فشار، زندان های مخفی را در اروپایی شرقی وغربی تأسیس نمود. ایجاد این زندان ها مخالف تمام هنجارها، میثاق ها و موازین مورد قبول جامعه بین المللی و اساسنامه حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی بوده است.

زندان های مخفی سازمان سیا در اروپای شرقی وغربی برای اولین بار توسط روزنامه واشنگتن پست افشا گردید و مورد اعتراض شدید سازمان نظارت بر حقوق بشر وسایر سازمان های مدافع حقوق بشر قرار گرفت .

بوش پس بعد ازگذشت 5 سال از حادثه یازده سپتامبر اخیرا به داشتن چنین زندان های مخفی در بعضی ازکشورها اعتراف نموده، اما وی درعین حال بدون اینکه به مکان دقیق این بازداشتگاهها اشاره ای داشته باشد آنها را خالی از زندانی توصیف کرد.

دیک مارتی، سناتور سوئیسی از سوی سازمان حقوق بشر اتحادیه اروپا ماموریت یافته بود که عملیات سازمان سیا را مورد بررسی قرار دهد.

در گزارش جدید روز جمعه 18 خرداد (8 ژوئن ) که دومین گزارش او به شمار می رود، آمده است که زندان های مخفی سیا از سال 2003 تا سال 2005 در اروپا و به ویژه لهستان و رومانی وجود داشته است. دولت های این دو کشور به شدت هر گونه مشارکت در این امر را تکذیب کرده اند.



مارتی گفت از منابع مختلفی برای تائید این موضوع و نیز شیوه های اطلاعاتی منحصر به فرد خود برای تحقیق درباره عملیات "غیرعادی نقل و انتقال" زندانیان توسط سیا بهره گرفته است، طی این عملیات، افراد مظنون به فعالیت های تروریستی جهت بازجویی به مناطق مختلف جهان انتقال می یافتند.



او افزود: "برخی از دولت های اروپایی در راه دستیابی به حقیقت مانع تراشی می کنند و تحت پوشش مسائل محرمانه کشور مانع از ادامه کار می شوند، این انتقادات به ویژه به آلمان و ایتالیا وارد است."



گزارش او در حالی منتشر شده است که رسیدگی قضایی به "نقل و انتقالات غیر عادی" سیا در دادگاهی در ایتالیا آغاز شده است.

در این دادگاه 25 مامور سیا و یک سرهنگ نیروی هوایی آمریکا به اتهام ربودن یک امام جماعت مصری الاصل ساکن شهر میلان مظنون به تروریسم و بازگرداندن وی به مصر، به صورت غیابی تحت محاکمه قرار گرفته اند که گفته می شود این فرد در مصر تحت شکنجه قرار گرفته است.

مارتی از منابع سیا که نامشان را فاش نکرده، نقل کرده است که در لهستان"پایگاه سیاهی" بود که در آن هشت مظنون که "بازداشتی هایی کاملا مهم" به شمار می آمدند، مورد بازجویی قرار می گرفتند.این افراد شامل خالد شیخ محمد که گفته می شود مغز متفکر حملات یازدهم سپتامبر در سال 2001در آمریکا بود و ابو زبیده که گمان آن می رود از افراد مهم القاعده باشد، می شوند.



درگزارش تهیه شده توسط مارتی آمده است : "بازداشتگاه های محرمانه در اروپا مستقیماً و به صورت ویژه توسط سیا اداره می شد. تا آنجا که ما می دانیم، کارکنان محلی هیچ تماس مستقیمی با زندانیان نداشته اند و تنها وظیفه تدارکات را برعهده داشتند."



براساس این گزارش "مقامات عالی رتبه کشورهای ذیربط از عملیات غیرقانونی سیا در کشورهای خود آگاهی داشته اند".



مارتی می گوید که شواهدی وجود دارد که این عملیات سیا پس از توافق چهارم اکتبر 2001 میان این سازمان و ناتو صورت گرفته است که "برخی ازاین موافقت نامه ها آشکارا انجام شده و برخی دیگر همچنان محرمانه باقی مانده اند."این سناتور سوئیسی می گوید برخی از این زندانیان سالها بصورت مخفیانه در زندان حبس شده اند و تحت بدرفتاری و تکنیک های پیشرفته بازجویی ( که اساساً نوعی از شکنجه محسوب می شود) قرار گرفته اند.

مارتی سال گذشته در گزارش اولیه خود گفته بود که سیا یک "شبکه عنکبوتی جهانی" از پروازهای محرمانه دارد.

در ژانویه امسال پارلمان اروپا گزارشی را که حاکی از آگاهی دولت های اروپایی از پروازهای محرمانه سیا بر فراز اروپا بود، تایید کرد.دراین گزارش همچنین آمده بود که این دولتها همچنان ازربوده شدن مظنونان به فعالیت های تروریستی توسط ماموران آمریکایی و همچنین استفاده آمریکا از بازداشتگاه های مخفی اطلاع داشته اند.

سال گذشته درتحقیقی که توسط بی بی سی صورت گرفت مشخص شد که یک هواپیمای سیا چندین باردر سال 2003 در فرودگاه سزیمانی در شمال لهستان فرود آمده است.بررسی مسیرهای پروازی این فرودگاه همچنین نشان داد که یک بوئینگ 737 بطور مستقیم از کابل به این فرودگاه پرواز کرده است. این فرودگاه از یکی از مراکز اطلاعاتی لهستان فاصله چندانی ندارد.

به نظر می رسد که اتحادیه اروپا برای برخورد با مسئله زندان های مخفی آمریکا، دچار یک "پارادوکس" شده است، تناقضی که می تواند با رویکرد رهبران جدید این اتحادیه در راستای نزدیکی بیشتر به آمریکا، گزینه های بعدی اتحادیه را برای برخورد با مسائلی که اصول مورد قبول اتحادیه همچون حقوق بشر را به چالش می کشند، دچار تزلزل کند.

البته این در صورتی است که این اتحادیه در برخورد با آمریکا رویکردی مصلحتی در پیش گیرد.