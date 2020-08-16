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۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ۱۹:۱۲

ابراز تمایل ترامپ برای دیدار با پوتین پیش از انتخابات آمریکا

ابراز تمایل ترامپ برای دیدار با پوتین پیش از انتخابات آمریکا

ترامپ برای دیدار با رئیس جمهور روسیه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابراز تمایل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی اِن‌بی‌سی نیوز به نقل از ۴ مقام آگاه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مشاوران خود گفته است که خواهان دیدار شخصی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قبل از انتخابات ماه نوامبر ایالات متحده است.

بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی اِن‌بی‌سی نیوز، دولت آمریکا گزینه‌های مختلفی را برای مکان‌ها و تاریخ‌های بالقوه نشست مذکور از جمله در ماه آتی میلادی در نیویورک در نظر گرفته است.

این رسانه در ادامه اعلام کرد که هدف از برگزاری چنین نشستی توسط دولت آمریکا، پیشرفت در زمینه توسعه توافق در کنترل تسلیحات هسته‌ای ادعا شده است.

کد مطلب 5000322

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