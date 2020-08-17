۱۲۰ دوره آموزشی مهارتی سالیانه در قروه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فردین نامور شامگاه یکشنبه در نشست شورای مهارت شهرستان قروه که با حضور مدیرکل فنی و حرفهای کردستان برگزار شد، اظهار داشت: شهرستان قروه دارای یک مرکز دو منظوره دولتی شامل ۸ کارگاه ثابت و ۶ کارگاه غیر ثابت مستقر در زندان و تیمهای سیار شهری و روستایی است.
وی با بیان اینکه این مرکز دارای ۱۶ رشته و بالغ بر ۶۰ حرفه آموزشی است، افزود: در این مرکز ۱۲ مربی شامل ۸ آقا و۴ خانم و۳۶ مربی (استاد کار) آموزش در محیط واقعی کارفعالیت دارند.
نامور تعداد دورههای آموزشی سالیانه را ۱۲۰ دوره و میانگین عملکرد آموزشی سالیانه را هزار و ۳۴۲ نفر دوره دانست و به فعالیت آموزشگاههای خصوصی اشاره کرد و گفت: در شهرستان ۱۶ آموزشگاه آزاد خصوصی با ۱۸ رشته و بیش از ۱۶ حرفه آموزشی و تعداد ۵۱ مربی شامل ۴۲ خانم و ۹ آقا هستند.
به گفته وی تعداد دورههای آموزشی سالیانه در آموزشگاههای خصوصی ۵۹ دوره با میانگین عملکرد آموزشی سالیانه ۹۵۶ نفر دوره بوده است.
نامور با اشاره به وضعیت آموزشی آموزشگاههای خصوصی و دولتی، تصریح کرد: میانگین تعهد آموزشی سالیانه در بخش دولتی ۳۱۳ هزار نفر ساعت و در بخش خصوصی و ۴۰۰ هزار نفر ساعت و میانگین عملکرد آموزشی سالیانه در بخش دولتی ۲۹۶ هزار و ۴۹۷ نفر ساعت و در بخش خصوصی ۲۹۰ هزار و ۷۷۵ نفر ساعت ثبت شده است.
مطابق سخنان رئیس مرکز فنی و حرفهای قروه آموزش بخش دولتی برحسب جنسیت بدین صورت است که از تعداد هزار و ۳۴۲ نفر دوره برای میانگین عملکرد آموزشی در این بخش ۸۶۹ نفر آن را مردان معادل ۶۵ درصد و ۴۷۳ نفر را زنان معادل ۳۵ درصد تشکیل میدهند.
همچنین در بخش خصوصی آن طور که فردین نامور میگوید از تعداد ۹۵۶ نفر دوره برای میانگین عملکرد آموزشی ۲۴۵ نفر را مردان معادل ۲۶ درصد و ۷۱۱ نفر زنان معادل ۷۴ درصد شرکت داشتهاند.
وی از ترکیب آموزشی بخش دولتی گفت و بیان کرد: در این بخش حوزه خدمات با ۳۲۵ نفر دوره معادل ۲۴ درصد، صنعت ۷۹۸ نفر دوره معادل ۶۰ درصد، فرهنگ و هنر با ۱۶۵ نفر دوره معادل ۱۲ درصد و کشاورزی با ۵۴ نفر دوره معادل ۴ درصد به ترتیب بیشترین متقاضیان را داشتهاند.
نامور در ادامه ترکیب آموزشی در بخش خصوصی را شامل خدمات با ۸۵۵ نفر دوره معادل ۸۰ درصد، صنعت ۱۳۷ نفر دوره معادل ۷ درصد و فرهنگ و هنر با ۷۷ نفر دوره معادل ۱۳ درصد دانست.
وی به نوع دورههای آموزشی مراکز دولتی پرداخت و عنوان کرد: در حال حاضر به ترتیب در پایگاه ثابت شهری، زندان، پایگاه روستایی، محیط کار واقعی، سیار شهری، صنایع ضمن کار، سکونت گاههای غیررسمی، پادگان و صنایع و اصناف بیشترین دورههای آموزشی صورت گرفته است.
بنا به گفتههای نامور در خصوص جامعه هدف شهرستان روستاییان با ۳۷ درصد، ساکنین سکونت گاههای غیررسمی با ۲۱ درصد، شاغلان دولتی ۱۲ درصد و شاغلان بنگاههای اقتصادی با ۱۱ درصد بیشترین آموزشها را از آن خود کردهاند.
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