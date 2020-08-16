اطفای حریق در میانکاله با کمبود امکانات مواجه است

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود اطفای حریق در پناهگاه میانکاله اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد وقوع آتش سوزی‌های متعدد در این منطقه بودیم.

وی با بیان اینکه حضور نیروهای محیط زیست در منطقه کمک کننده است خواستار تأمین تجهیزات و امکانات اطفای حریف در منطقه شد و افزود: در این منطقه ادوات مستقر وجود ندارد و دلیل آن کمبود اعتبار است.

وی با عنوان اینکه بارها درخواست کردیم تا امکانات و تجهیزات اطفای حریق در منطقه تأمین شود، ادامه داد: مازندران نیازمند استقرار یک دستگاه بالگرد برای اطفای حریق است که این نیاز تاکنون محقق نشده است.

احمدی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۴۰ نیروی حفاظت محیط زیست از شهرستان‌های شرق مازندران مشغول اطفای حریق در میانکاله هستند و ادوات و تجهیزاتی نظیر لودر نیز به منطقه اعزام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران درباره میزان خسارت‌های احتمالی گفت: هنوز برآوردی از خسارت وارده صورت نگرفته است.