توسعه زیر ساخت ها در روستاها زمینه ساز حفظ اشتغال روستایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال عباسی در جلسه کارگروه توسعه زیر ساخت‌ها در روستاها با تاکید بر اینکه اشتغال پایدار روستایی، می‌تواند هدف مهاجرت معکوس به روستاها را تحقق بخشد، اظهار کرد: اگر بتوان طرح‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه دامپروری و کشاورزی در این روستاها اجرا کرد، می‌توان شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها بود.

اقبال عباسی با اشاره به تغییر الگوهای توسعه در کشور، بر استفاده از یافته‌های جدید علمی در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، گفت: جامعه امروز ما نیازمند تدوین راهبرد کلان در توسعه روستایی است.

وی عنوان کرد: جلسه فوق‌العاده‌ای برای تسهیل و تسریع در تصویب طرح‌های تولیدی کشاورزی و دامپروری در سال جهش تولید و افزایش اشتغال در چهارمحال و بختیاری تشکیل شود، تا بتوان از این طریق در تحقق شعار سال و اشتغال روستاییان گام برداشت.