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۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۸:۱۷

عضو ائتلاف الفتح عراق:

تنها کارکرد اتحادیه عرب صدور بیانیه و سردادن شعارهای دروغین است

تنها کارکرد اتحادیه عرب صدور بیانیه و سردادن شعارهای دروغین است

عضو ائتلاف الفتح عراق از عملکرد اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس در قبال مسأله فلسطین انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل المعلومه، «فاضل جابر» عضو ائتلاف الفتح عراق اعلام کرد که نشست های اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس طی سالهای گذشته درباره مسأله فلسطین خنده دار است.

وی افزود: این نشست ها بعد از اعلام عادی سازی روابط میان امارات و صهیونیستها به مثابه خندیدن به ریش دیگران است.

جابر بیان کرد: اتحادیه عرب پول های زیادی برای برگزاری نشست های گذشته خود هزینه کرده تا مسأله فلسطین را بررسی کند اما نتایج این نشست ها همواره در حد صدور بیانیه باقی می ماند.

وی ادامه داد: به تازگی و بعد از اعلام عادی سازی روابط میان امارات و اسرائیل، مشخص شده است که حتی این بیانیه ها نیز شعارهای دروغین و مسخره کردن دیگران بوده و ممکن است در آینده دیگر کشورهای عربی نیز به این روند بپیوندند.

جابر بیان کرد: عراق تنها کشور عربی است که مواضع خود را در قبال فلسطین ثابت نگه داشته و با برقراری روابط با اسرائیل مخالفت کرده است.

کد مطلب 5000499
فاطمه صالحی

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