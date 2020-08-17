به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال ریوآوه مراحل نهایی انتقال خود را به تیم پورتو طی می‌کند و اگر مشکل خاصی پیش نیاید، قرارداد این مهاجم ایرانی با تیم جدیدش امضا خواهد شد.

طارمی در اولین فصل حضورش در فوتبال پرتغال موفق شد ۱۸ گل به ثمر برساند و به عنوان آقای گلی مشترک در فوتبال پرتغال برسد. توانایی‌های طارمی باعث شد تا تیم‌های بزرگ پرتغال خیلی زود به فکر جذب او بیفتند و در نهایت پورتو جدی تر از بنفیکا، اسپورتینگ و براگا کار را پیش برد.

روزنامه ابولا پرتغال درباره طارمی اعلام کرد که انتظار می‌رود قراردادش با پورتو این هفته اعلام شود.

ابولا مدعی شد پورتو ۶۰ درصد از مبلغ فروش طارمی را به باشگاه ریوآوه می‌دهد و ریوآوه هم منتظر مدارک و تضمین‌های بانکی از سوی پورتو است.

طارمی یکی از بازیکنان موردتوجه فوتبالدوستان ایران است و حضورش در تیم پورتو و شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا می‌تواند او را به یک ستاره تبدیل کند.