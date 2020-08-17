یدیعوت آحارونت: طرح الحاق کرانه باختری عملا آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونت» گزارش داد که روند الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی به صورت عملی آغاز شده است.

بر اساس گزارش این روزنامه عبری زبان، درست است که روند الحاق کرانه باختری به صورت رسمی از سوی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام نشده اما به صورت عملی در حال اجرا شدن است.

تصویب چند پروژه بزرگ شهرک سازی در کرانه باختری به مثابه اجرای اولیه این طرح محسوب می شود.

ایجاد این شهرک ها در کرانه باختری باعث قطع مسیرهای ارتباطی میان مناطق فلسطینی و منزوی کردن این مناطق می شود.

این در حالیست که امارات که به تازگی یک توافقنامه با هدف علنی کردن روابط خود با رژیم صهیونیستی امضا کرده برای توجیه این اقدام خود مدعی شده بود که این توافقنامه، اجرای طرح الحاق را متوقف می کند.