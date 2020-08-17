روند بستری بیماران کرونایی در شهرستان اهر نزولی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزاپور دیشب در نشست خبری با اشاره به این‌که خبرنگاران اهر از اولین روزهای شیوع کرونا در اطلاع‌رسانی عملکرد بی‌نظیری داشتند، اظهار داشت: اطلاع‌رسانی رسانه‌های اهر به حدی بود که کسی شاید نباشد که از کرونا اطلاعی نداشته باشد به طوری که به جرأت می‌توانم بگویم که از کادر درمانی هم نقش مؤثری داشتند.

وی افزود: آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم با حمایت و همراهی اصحاب رسانه، خوشبختانه هیچ‌گونه کم و کاستی وجود ندارد و این حمایت‌ها به گونه‌ای بود که برخی از خبرنگاران مستقیماً در بخش‌های کرونایی بیمارستان باقرالعلوم اهر حضور داشتند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اهر اضافه کرد: اگر از روزهای نخست شیوع ویروس کرونا؛ همکاری مردم و رسانه‌ها نبود شاید نمی‌توانستیم امروز شاهد موفقیت‌هایی باشیم و از طرفی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بررسی نحوه اطلاع‌رسانی اخبار کرونا هیچ‌گونه کاستی از شبکه بهداشت و درمان اهر پیدا نکرده است.

وی ابراز داشت: لازم است تا از خیرین سلامت و مردم نوع‌دوست اهر قدردانی کنم که اگر حمایت‌های مادی آن‌ها از اول شیوع ویروس کرونا نبود، سیستم بهداشت و درمان شهرستان اهر فلج می‌شد، به طوری که ماهانه بیش از ۳۰۰ میلیون تومان برای لوازم حفاظت فردی کادر درمان بیمارستان باقرالعلوم اهر هزینه می‌شود.

میرزاپور ادامه داد: خوشبختانه روند بستری بیماران کرونایی روند نزولی دارد و از طرفی بیماران بدحال در حال افزایش است که همگی زیر دستگاه ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) هستند که این مهم نگران‌کننده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اهر اضافه کرد: سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا؛ رفتارهای متفاوتی دارد و با توجه به پاییز و زمستان پیش‌رو از این نگرانیم که با آنفولانزا همراه و فضای غیرقابل پیش‌بینی را به وجود بیاورد، این در حالی است که درصد شیوع کرونا در شهرستان اهر بسیار بالا است.

وی اظهار داشت: در عزاداری‌های محرم نگران هستیم و باید عزاداری‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود و هرگونه سهل‌انگاری به ضرر سلامت عمومی تمام می‌شود. تاکنون چندین جلسه با شورای هیأت مذهبی برگزار کردیم تا پروتکل‌های بهداشتی را ابلاغ و توصیه‌های بهداشتی را گوش‌زد کنیم، اما همانند شب‌های قدر اگر مراعات کنیم قطعاً هیچ‌گونه مشکلی در عزاداری‌های ماه محرم نخواهیم داشت.

میرزاپور ادامه داد: هیأت عزاداری در شهرستان اهر از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ شب عزاداری خواهند کرد. هیأت‌های مذهبی امسال به جای غذا و پذیرایی در شرایط کرونایی ماسک نذری اهدا کنند، از این‌رو برخی از سنت‌های عزاداری امسال به لحاظ شرایط حذف می‌شوند. امیدواریم همه در عزاداری‌های ماه محرم و صفر پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.