خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پس از شیوع ویروس کرونا متولیان حوزه بهداشت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، دستکش، ژل یا مایع ضدعفونی کننده تاکید دارند. ستاد ملی مقابله با کرونا نیز از تیرماه استفاده از ماسک در اماکن عمومی را اجباری کرد همین مصوبه کافی بود تا به یکباره تقاضای مردم برای خرید ماسک چند برابر شود.

توجه به اینکه برخی از ماسک‌های موجود در بازار تقلبی هستند سازمان غذا و دارو از مردم خواسته است ماسک را از داروخانه‌ها تهیه کنند.

در ادامه باید به وضعیت استان البرز اشاره کنیم که به قول مسئولان قطب تولید ماسک کشور است و به تازگی نیز استاندار البرز اعلام کرده در یکی از کارخانه‌های استان امکان تولید روزانه چهار میلیون ماسک وجود دارد.

با وجود اینکه در اخبار از استان البرز به عنوان قطب تولید ماسک یاد می‌شود اما شهروندان البرزی هنوز در مراجعه به داروخانه‌ها با این جمله «ماسک موجود نیست» مواجه می‌شوند. علت کمبود ماسک در داروخانه‌های استان البرز را از مدیر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی این استان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

نوید حسنی مبنای توزیع ماسک در داروخانه‌های استان را اینگونه توصیف کرد که واحدهای تولید کننده ماسک به داروخانه‌ها معرفی می‌شدند و این مهم از سوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت انجام می‌شد.

وی افزود: اما از اواخر تیرماه امسال با توجه به مصوبه وزارت بهداشت و همچنین مصوبه جلسه ستاد ملی کرونا مقرر شد که توزیع ماسک در داروخانه‌های توسط سازمان‌های صمت انجام شود.

مدیر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: با توجه به مصوبات موجود داروخانه‌ها باید سهمیه ماسک خود را از وزارت صمت دریافت کنند، در این رابطه جلساتی با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار و مقرر شد از طریق یک شرکت پخش ماسک انجام و در داروخانه‌ها توزیع شود.

حسنی به قیمت هر عدد ماسک سه لایه تولیدی که قرار است در داروخانه‌ها توزیع شود اشاره کرد و گفت: قیمت هر عدد ماسک تولیدی نیمه صنعتی یا کارگاهی که ضوابط سازمان و غذا دارو در تولید را پاس کرده باشد هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت هر عدد ماسک صنعتی هزار و ۳۰۰ تومان است.

وی با تاکید بر اینکه مردم حق دارند از کمبود ماسک در داروخانه‌ها گلایه داشته باشند، گفت: توزیع هنوز آغاز نشده است، داروخانه‌ها در خصوص تأمین ماسک کمبود دارند اما در این میان سازمان غذا و دارو دیگر در کار توزیع ماسک دخالتی ندارد و این کار به وزارت صمت محول شده است.

مدیر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: تاکنون چندین بار مکاتباتی را با سازمان غذا و دارو و همچنین وزارت صمت داشته‌ایم و بحران کمبود ماسک در سطح داروخانه را متذکر شده‌ایم.

حسنی همچنین افزود: با توجه به اینکه تولید ماسک در سطح استان البرز به اندازه کافی صورت می‌گیرد مردم نباید بابت کمبود آن نگران باشند زیرا به زودی با تعیین شرکت پخش کار توزیع ماسک در داروخانه‌های استان البرز آغاز می‌شود.

اما با رامین ربیعی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز در این خصوص گفتگو کرده‌ایم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وزارت صمت بر کار توزیع ماسک نظارت دارد، اظهار کرد: نحوه نظارت بدین صورت است که بخشی از ماسک‌های تولیدی کشور در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار داده می‌شود تا برای توزیع در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از آن استفاده کنند، یک بخشی نیز ویژه توزیع در داروخانه‌ها است تا به دست عموم مردم برسد.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت تولید ماسک در کشور با جهش خوبی مواجه شده است، گفت: اما هنوز برای اینکه ماسک در دسترس تمامی مردم باشد این حجم تولید کافی نیست، به همین دلیل در دریافت ماسک استان‌ها سهمیه بندی شده‌اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان استان البرز گفت: برخی از استان‌ها که کارخانه‌های تولید ماسک ندارند، نیازشان از طریق استان‌هایی مانند البرز تأمین می‌شود که ظرفیت بالایی در تولید ماسک دارد، به همین دلیل نمی‌توانیم کل ماسک‌های تولیدی روزانه استان را در خود البرز توزیع کنیم.

ربیعی با بیان اینکه توزیع ماسک در داروخانه‌های استان البرز نیز سهمیه بندی خواهد شد، ادامه داد: بر این اساس با توجه به اینکه حدود ۴۶۰ داروخانه در سطح استان البرز وجود دارد باید به گونه‌ای پیش رویم که هر سری چند داروخانه سهمیه ماسک خود را دریافت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که کار توزیع ماسک در سطح داروخانه‌های استان البرز از چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: اکنون در حال تعیین یک شرکت پخش برای انجام کار توزیع ماسک هستیم، به محض مشخص شدن شرکت مربوطه کار تحویل ماسک از کارخانه‌های تولیدی و توزیع آن در سطح داروخانه‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی البرز معرفی می‌کند، آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز بیان کرد: با توجه به توان تولیدی ماسک در استان البرز، می‌توانیم هر هفته یک میلیون عدد ماسک در قالب ۲۰ هزار بسته ۵۰ عددی را در سطح داروخانه‌های استان البرز توزیع کنیم، سعی ما بر این است که توان توزیع ماسک در داروخانه‌ها را بالا ببریم تا راحت تر در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

ربیعی با اشاره به اینکه راه اندازی چند واحد تولید ماسک دیگر در استان البرز در دستور کار قرار داده شده، افزود: این واحدها توان تولید نزدیک به دو میلیون عدد ماسک در روز را دارند و با احتساب تولید دو میلیون و ۵۰۰ هزار عدد ماسک که اکنون به صورت روزانه در استان وجود دارد، در آینده می‌توانیم تولید بیش از چهار میلیون عدد ماسک در روز را در استان البرز تجربه کنیم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید کننده ماسک نیز سرمایه گذاران را تشویق کرده‌ایم که وارد این خط تولید شوند، افزود: با این حساب تا دو ماه دیگر در زمینه تولید «ملت بلون» که ماده اولیه ماسک سه لایه است به خودکفایی می رسیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان استان البرز تاکید کرد که در چند روز آتی کار توزیع ماسک در داروخانه‌های استان البرز آغاز خواهد شد.