هیأتی از سازمان اطلاعات مصر به «رام الله» سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، هیأتی از سازمان اطلاعات مصر شب گذشته وارد شهر رام الله شد.

این هیأت با اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح و ماجد فرج رئیس سرویس‌های اطلاعاتی تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد.

محور اصلی گفتگوهای طرفین در این دیدارها تحولات سیاسی فلسطین، پرونده آشتی ملی و اوضاع امنیتی بود.

این هیأت پس از پایان سفر خود به رام الله راهی نوارغزه خواهد شد.

پیشتر خلیل الحیه، عضو دفتر سیاسی حماس چند روز پیش از سفر هیأتی از سازمان اطلاعات مصر به نوارغزه در آینده نزدیک خبر داده بود.