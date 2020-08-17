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۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۱۲

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یورش صهیونیستها به کرانه باختری/ وقوع درگیری با فلسطینیان

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/ وقوع درگیری با فلسطینیان

به دنبال یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطقی در کرانه باختری میان آنها و شهروندان فلسطینی درگیری شدیدی اتفاق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات خصمانه خود علیه فلسطینیان ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در ادامه این اقدامات خود به مناطقی در کرانه باختری یورش بردند.

رسانه‌های عربی اعلام کردند که به دنبال این یورش درگیری شدیدی میان نظامیان صهیونیست و شهروندان فلسطینی ساکن جنین درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیست‌ها در این درگیری از گلوله‌های پلاستیکی و گازهای اشک آور علیه فلسطینیان استفاده کردند.

طبق اعلام برخی منابع در جریان درگیری مذکور شماری از شهروندان فلسطینی بدون تفهیم اتهام بازداشت شدند.

کد مطلب 5000555

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