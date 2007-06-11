  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۴۳

کیول برای گل زدن به جام ملت های آسیا می آید

سرمربی تیم ملی فوتبال استرالیا با استفاده از هری کیول در پست مهاجم میانی وظیفه یک تمام کننده در خط حمله را به وی محول کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، گراهام آرنولد ، سرمربی تیم ملی فوتبال استرالیا قصد دارد از هری کیول ، مهاجم لیورپول در نقش مهاجم میانی ، پشت سرمارک ویدوکا استفاده کند.

آرنولد در مصاحبه با SBS گفت :" می خواهم کیول به عنوان مهاجم میانی درست پشت سر ویدوکا بازی کند. با حضور مارک برشیانو در سمت چپ و مایل اسرخوفسکی در سمت راست مطمئنم که مشکل گلزنی ما با این تاکتیک حل خواهد شد."

وی تاکید کرد : " به عبارت دیگر می خواهم کیول یک تمام کننده باشد نه یک سازنده و طراح برای دیگر مهاجان استرالیا."

استرالیا در گروه A مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا با تیم های تایلند ، عراق و عمان همگروه است.

کد مطلب 500058

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها