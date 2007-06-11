کیول برای گل زدن به جام ملت های آسیا می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، گراهام آرنولد ، سرمربی تیم ملی فوتبال استرالیا قصد دارد از هری کیول ، مهاجم لیورپول در نقش مهاجم میانی ، پشت سرمارک ویدوکا استفاده کند.



آرنولد در مصاحبه با SBS گفت :" می خواهم کیول به عنوان مهاجم میانی درست پشت سر ویدوکا بازی کند. با حضور مارک برشیانو در سمت چپ و مایل اسرخوفسکی در سمت راست مطمئنم که مشکل گلزنی ما با این تاکتیک حل خواهد شد."

وی تاکید کرد : " به عبارت دیگر می خواهم کیول یک تمام کننده باشد نه یک سازنده و طراح برای دیگر مهاجان استرالیا."

استرالیا در گروه A مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا با تیم های تایلند ، عراق و عمان همگروه است.