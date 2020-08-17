ایستگاه فضایی چین تا سال ۲۰۲۲ تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، ژو جیانپینگ طراح اصلی برنامه اعزام فضانورد توسط چین به فضا در این مورد گفته است: ایستگاه فضایی چین ۱۰۰ تن وزن خواهد داشت و برای اقامت سه فضانورد مناسب خواهد بود. این ایستگاه به گونه‌ای طراحی شده که در صورت لزوم بزرگ‌تر می‌شود و می‌تواند افراد بیشتری را در خود جای دهد.

وی هدف اصلی از تأسیس این ایستگاه را تسهیل هدایت مستقل برنامه‌های فضایی چین در درازمدت دانسته تا انجام برنامه‌های فضایی کوتاه مدت و بلندمدت چین با دقت و سرعت بیشتری صورت پذیرد. این اقدام باعث افزایش کیفیت زندگی فضانوردان چینی و کنترل دقیق‌تر وضعیت سلامت آنها خواهد شد و زمینه را برای راه اندازی یک آزمایشگاه فضایی ملی توسط چین فراهم خواهد کرد.

چین برای افزایش حضور در فضا برنامه‌های درازمدتی را در دست اجرا دارد. این کشور به دنبال اعزام فضانورد به ماه و ارسال فضاپیمای بدون سرنشین به مریخ طی یک دهه آینده است و یک سیستم موقعیت یابی مکانی مستقل نیز برای بی نیازشدن از سیستم جی پی اس آمریکا ابداع کرده است.