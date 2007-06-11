"خاک و خاکستر" در ایام فاطمیه روی صحنه است

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش روایتگر زندگی و کابوس های مردی است که در واقعه حمله به خانه حضرت علی (ع) و مجروح کردن حضرت فاطمه (س) نقش دارد و هر روز ساعت 18 اجرا می‌شود.

هنگامی درباره شیوه اجرایی خود در نمایش گفت: "در این نمایش از شیوه میدانی استفاده شده است. با تغییراتی که در نمایشنامه ایجاد کردیم، دو تعزیه خوان به همراه بازیگران داستان نمایش را پیش می برند. این فاصله گذاری فضایی ایجاد کرده تا تماشاگر بتواند به عمق واقعه پی ببرد."

وی کارکرد تلفیق در نمایش "خاک و خاکستر" دو فضای نمایشی را چنین تشریح کرد: "تلفیق دو نمایش مدرن و آئین های نمایشی سنتی ایران فضایی در اختیار مخاطب می گذارد تا به کنکاش وجودی شخصیت های نمایش بپردازد. این رویکرد تاکنون در برخورد مخاطب با نمایش جواب خوبی گرفته است."

کارگردان نمایش "خاک و خاکستر" در خصوص طراحی صحنه و فضای موسیقایی کار گفت: "برای تلفیق مناسب دو نمایش مدرن و سنتی، فضای انتزاعی را برای صحنه انتخاب کردیم. به همین جهت سالن نمایش را دوسویه در نظر گرفتیم تا فاصله سنتی تماشاگر و بازیگر هم شکسته شود. در همین راستا دو فضای موسیقایی تعزیه و مدرن در نمایش سیال است تا موسیقی هم مانند شیوه اجرایی و طراحی صحنه به تماشاگر در درک شخصیت های نمایش کمک کند."

از عوامل این نمایش می توان به سیروس کهوری نژاد، معصومه کریمی، مهدی طهماسبی و مجید رحمتی بازیگران، رضا مهدیزاده طراح صحنه، علی صالحی آهنگساز، افسانه قلی زاده چهره پرداز و علی جولایی دستیار کارگردان اشاره کرد.