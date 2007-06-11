هلند با پیروزی آغاز کرد / پرتغال متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم که در دیدار افتتاحیه مسابقات به مصاف تیم فوتبال جوانان رژیم اشغالگر قدس رفته بود با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید و در نخستین گام صدرنشین گروه A شد.

در دیگر دیدار این گروه شب گذشته دو تیم پرتغال و بلژیک به کسب نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند.

مسابقات فوتبال جام قهرمانی زیر 21 سال اروپا از روز گذشته با رقابت هشت تیم برتر اروپا در هلند آغاز شده است. در پایان این مسابقات چهار تیم برتر جواز حضوردر مسابقات المپیک پکن را به دست می آورند.

در گروه A تیم های هلند، پرتغال، بلژیک و رژیم اشغالگر قدس به دیدار هم می روند، تیم های جمهوری چک، صربستان، انگلیس و ایتالیا نیز در گروه B با هم رقابت خواهند کرد.

- این مسابقات امروز ( دوشنبه ) با برگزاری دو دیدار در گروه B طبق برنامه زیر دنبال خواهد شد:

جمهوری چک - انگلیس

صربستان - ایتالیا