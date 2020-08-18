میزان اهدای پلاسما در اصفهان به ۱۰ واحد در روز رسید

مجید زینلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود ۴۵۰ واحد خون در مراکز درمانی استان اصفهان نیاز است، اظهار داشت: این در حالی است که با توجه به فصل گرما و شیوع بیماری کرونا اهدای خون به ۳۵۰ واحد کاهش یافته است.

وی افزود: با آگاهی رسانی از طریق رسانه‌ها ذخیره خون که به کمتر از سه روز کاهش یافته بود افزایش یافته است. با توجه به اینکه در وضعیت بحرانی قرار نداریم اما شرایط ذخیره خون استان اصفهان همچنان نامطلوب است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه آگاهی رسانی در زمینه اهدای پلاسما هم مؤثر بوده است، گفت: همین آگاهی بخشی باعث شد که میزان اهدای پلاسما در اصفهان از چهار واحد در روز به ۱۰ واحد افزایش پیدا کند که این میزان اهدای پلاسما باز هم کفاف نیاز مراکز درمانی به پلاسما را نمی‌دهد.

وی بیان داشت: در حال حاضر در تمام گروه‌های خونی با کمبود مواجه هستیم و اهداکنندگان که قصد دارند در ایام محرم و صفر خون اهدا کنند می‌توانند از هم اکنون اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: به منظور رفاه حال اهداکنندگان خون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نوبت دهی اینترنتی اهدای خون در وب سایت انتقال خون به آدرس www.ebto.ir انجام می‌شود و اهداکنندگان می‌توانند مرکز، روز و ساعت اهدای خون را رزرو کنند.

زینلی با اشاره به اینکه همواره در فصل گرما با کاهش اهدای خون مواجه می‌شویم، افزود: شیوع کرونا هم مزید علت شده است تا با کاهش اهداکنندگان خون و فراورده‌های خونی در استان اصفهان روبرو شویم.