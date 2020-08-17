  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۲۰:۴۲

زالی خبر داد؛

تهران همچنان در وضعیت قرمز کرونا/آمار بستری های شبانه روز گذشته

تهران همچنان در وضعیت قرمز کرونا/آمار بستری های شبانه روز گذشته

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، با اشاره به افت محسوس تعداد مراجعان سرپایی مشکوک و یا مبتلا به کرونا به مراکز بهداشتی، از کاهش ۱۱ درصدی در این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی در گفتگوی زنده با شبکه خبر، اظهار کرد: استان تهران کماکان به لحاظ شیوع کرونا در شرایط قرمز است.

وی با اشاره به همجواری استان البرز با تهران از وضعیت هشدار و شرایط قرمز این استان خبر داد و افزود: شیوع کرونا در این استان‌ها در هفته‌های پیش رو همچنان ادامه خواهد داشت.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد بیماران جدیدی که در بیمارستان‌های استان تهران با تشخیص کرونا بستری شده اند در بخش‌های عادی ۴۰۲ بیمار و در بخش‌های ویژه به ۱۳۳ بیمار رسیده است.

زالی ادامه داد: سهم مراجعان جدید سرپایی به مراکز بهداشتی و درمانی با تشخیص کووید ۱۹ که نیاز به بستری داشته اند ۸.۴ دهم درصد بوده و از این تعداد سهم افرادی که نیاز به بستری در بخش آی سی یو داشته اند نیز ۲۴ درصد گزارش شده است.

وی تاکید کرد: این آمار در مقایسه با هفته گذشته بیانگر این است که مجموعاً کاهش هفت درصدی در مبتلایان کرونایی را شاهد بوده ایم.

زالی با اشاره به افت محسوس مراجعان سرپایی مشکوک و یا مبتلا به کرونا به مراکز بهداشتی از کاهش ۱۱ درصدی در این بخش خبر داد.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران بر ضرورت استمرار تمدید محدودیت‌های تردد خصوصاً در حوزه کارمندی تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد تمدید محدودیت‌ها و استفاده از فضای دورکاری حداقل تا اواسط شهریور ضروری باشد.

زالی در ادامه با اشاره به برگزاری کنکور ۹۹، اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند شهری با همراهی سازمان آتش نشانی، آمادگی کامل خود را با هدف اجرای فرآیندهای ضد عفونی مراکز برگزاری آزمون‌ها اعلام کرده اند تا سلامت داوطلبان در بالاترین سطح تضمین شود.

کد مطلب 5001323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نا شناس IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
      1 0
      پاسخ
      لطفا خبر نگار مهر نيوز نظر اقاى دكتر زالى را دريافت و منتشر كند كه ايا عزادارى دسته جمعى در روزهاى عاشورا و تاسوعا قابل كنترل هست يا نه
    • iran IR ۰۷:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      از نظر كارمندي ماهنوز سركاريم ،‌دوركاري هم نداريم ،‌مراجعه كننده هم زياد داريم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها