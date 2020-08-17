تهران همچنان در وضعیت قرمز کرونا/آمار بستری های شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی در گفتگوی زنده با شبکه خبر، اظهار کرد: استان تهران کماکان به لحاظ شیوع کرونا در شرایط قرمز است.

وی با اشاره به همجواری استان البرز با تهران از وضعیت هشدار و شرایط قرمز این استان خبر داد و افزود: شیوع کرونا در این استان‌ها در هفته‌های پیش رو همچنان ادامه خواهد داشت.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد بیماران جدیدی که در بیمارستان‌های استان تهران با تشخیص کرونا بستری شده اند در بخش‌های عادی ۴۰۲ بیمار و در بخش‌های ویژه به ۱۳۳ بیمار رسیده است.

زالی ادامه داد: سهم مراجعان جدید سرپایی به مراکز بهداشتی و درمانی با تشخیص کووید ۱۹ که نیاز به بستری داشته اند ۸.۴ دهم درصد بوده و از این تعداد سهم افرادی که نیاز به بستری در بخش آی سی یو داشته اند نیز ۲۴ درصد گزارش شده است.

وی تاکید کرد: این آمار در مقایسه با هفته گذشته بیانگر این است که مجموعاً کاهش هفت درصدی در مبتلایان کرونایی را شاهد بوده ایم.

زالی با اشاره به افت محسوس مراجعان سرپایی مشکوک و یا مبتلا به کرونا به مراکز بهداشتی از کاهش ۱۱ درصدی در این بخش خبر داد.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران بر ضرورت استمرار تمدید محدودیت‌های تردد خصوصاً در حوزه کارمندی تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد تمدید محدودیت‌ها و استفاده از فضای دورکاری حداقل تا اواسط شهریور ضروری باشد.

زالی در ادامه با اشاره به برگزاری کنکور ۹۹، اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند شهری با همراهی سازمان آتش نشانی، آمادگی کامل خود را با هدف اجرای فرآیندهای ضد عفونی مراکز برگزاری آزمون‌ها اعلام کرده اند تا سلامت داوطلبان در بالاترین سطح تضمین شود.