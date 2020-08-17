شیوه و محتوای آموزشی فعلی، ماندگاری کمی در ذهن دانش آموزان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه احمد رضا الهیار ترکمن در نشست شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان قم که در تالار آموزش مجتمع رفاهی خانه معلم قم برگزار شد، با اشاره به اینکه بیماری کرونا تا ۵ سال آینده قابل کنترل نیست گفت: کرونا تمام برنامه‌ریزی های آموزشی را تغییر داده بطوری که حتی اگر شرایط هم عادی شود روش‌های آموزشی ما به قبل با نمی‌گردد.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در دوران کرونا روش‌های آموزش گروهی را به فردی تبدیل کرده است گفت: اکنون بیشتر آموزش‌ها به صورت مجازی اجرا می‌شود و در آینده نیز بخشی از آموزش‌ها به شکل مجازی ارائه می‌شود.

وی افزود: باید کاری کنیم که در فرآیندهای آموزشی یاس و ناامیدی بر خانواده‌ها راه پیدا نکند و در عوض امید را افزایش دهیم چراکه باعث افزایش سیستم ایمنی بدن می‌شود.

ترکمن در ادامه با اشاره به سند تحول بنیادین آموزشی گفت: در بخش‌هایی از این سند نتوانستیم به اهداف مورد نظر برسیم چنانچه حجم ساعتی برنامه‌های درسی را باید کم می‌کردیم اما هنوز موفقتی کسب نکرده‌ایم.

وی افزود: ماندگاری آموزش‌های فعلی در ذهن دانش آموزان حدود ۲ ماه است و دلیل آن سنگین بودن و غیرکاربردی بودن محتوای برنامه‌های درسی است که بر این بستر یک مافیای خطرناک در حال شکل‌گیری است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه پرورش و تربیت مهمترین مأموریت آموزش و پرورش است گفت: با محتوای درسی فعلی نمی‌تواند انسان مؤثر، خلاق و اجتماعی پرورش دهد.

وی ضمن اشاره به اینکه ۱۳.۲ درصد از منابع عمومی کشور به آموزش و پرورش اختصاص دارد از هزینه بالای ساختار اداری و ستادی را یکی از مشکلات نظام آموزشی دانست و افزود: سالانه ۲۷ هزار میلیارد ریال از منابع آموزش و پرورش برای مدیریت اداری، تعمیر و نگهداری و بیمه هزینه می‌شود یعنی اصلاً در اصل آموزش تأثیر نمی‌گذارد.

ترکمن یکی دیگر از مشکلات نظام آموزشی را کوچک بودن مدارس عنوان کرد و افزود: ۴۷ درصد از ۱۰۵ هزار واحد آموزشی موجود در کشور کمتر از ۲۰۰ دانش‌آموز دارند، اما حجم بزرگی از امکانات و منابع به این سمت کشیده می‌شود.

وی در ادامه از سرانجام تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس گلایه کرد و افزود: در سال ۸۸ قانونی تحت عنوان تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس به آموزش یاران نهضت سوادآموزی مصوب شد که بر اساس آن قرار بود ۶۰ هزار نفر تعیین تکلیف شوند ولی این قانون تاکنون ۱۱ بار اصلاح شده و این در تاریخ مشروطه ایران بی سابقه است.

وی یادآور شد: در حال حاضر تعداد معلمان حق‌التدریس به ۱۹۷ هزار نفر افزایش پیدا کرده که قطعاً ۶۰ درصد آنها مورد نیاز ما نیستند.

وی با اشاره به اینکه قانون برنامه ششم توسعه کشور برای ورود نیرو به آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان با شیوه‌های خاص تعیین تکلیف کرده است، گفت: این موارد در جلوی چشم ما نقض می‌شود ولی سکوت می‌کنیم و نسل بعدی معلمان کشور را تحویل کسانی می‌دهیم که حداقل ظرفیت‌ها را نیز برای معلمی ندارند و این فرآیند با دور معیوب و باطل خود پیش می‌رود.