ماجرای عجیب در پرونده جودو ایران/سجادی: استعفا ندادم که منصرف شوم

به گزارش خبرنگار مهر، در رابطه با پرونده تعلیق جودو ایران و رسیدگی به آن در دادگاه عالی ورزش (CAS) از ابتدا نام آرش میراسماعیلی، محمدرضا داورزنی، نصرالله سجادی و مجید زارعیان همراه با نام وکیل و دستیارش به عنوان ترکیب هیات اعزامی به سوئیس برای دفاع از حقانیت ورزش ایران در جلسه ای که قرار است ۲۶ شهریورماه در لوزان برگزار شود، مطرح بود.

می توان به جرات گفت این دادگاه و نتیجه به دست آمده در آن، تاثیر مستقیم بر آینده ورزش ایران دارد. همین مسئله هم بیانگر اهمیت اعزام کامل هیات منتخب به سوئیس بود با این حال یک ماه پیش صحبت هایی مبنی بر انصراف نصرالله سجادی مطرح شد.

نام نصرالله سجادی به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک در ترکیب هیات منتخب برای حضور در جلسه دادگاه CAS و رسیدگی به پرونده تعلیق جودو ایران قرار گرفت اما اعلام انصراف وی از این حضور بدون هیچ دلیل مشخص و واضحی مطرح شد و جالب اینکه کمیته ملی المپیک و مسئولانش هم به این انصراف هیچ واکنشی نداشتند.

البته سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در آخرین نشست خبری خود که به صورت آنلاین برگزار شد و در واکنش به پرسش مطرحِ خبرنگار مهر در این زمینه با تاکید بر اینکه انصرافی در کار نبوده است گفت که «سجادی قطعا در دادگاه عالی ورزش شرکت می کند»

جالب تراینکه خودِ نصرالله سجادی هم می گوید تصمیمی برای انصراف از سفر به لوزان و شرکت در جلسه شهریورماه نداشته است!

نصرالله سجادی: انصرافی ندادم که حالا منصرف شده باشم

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من هیچ جا در مورد این موضوع و اینکه از همراهی هیات اعزامی به سوئیس کناره گیری کرده ام، حرفی نزده بودم. این موضوع توسط رسانه ها مطرح شد در حالیکه صحت نداشت. انصرافی نداده بودم که حالا از آن صرفِ نظر کرده باشم. از ابتدا هم قرار بود من در ترکیب هیات اعزامی باشم.

سرپرست کاروان ایران در بازی های المپیک با بیان اینکه امروز (سه شنبه) برای انجام اقدامات لازم جهت صدور ویزا به سفارتخانه می رود، خاطرنشان کرد: اگر جلسه ۲۶ شهریورماه تغییر نکند و اعزام هیاتی از ایران به قوت خود باقی باشد قطعا همراه با دیگر نمایندگان کشور به لوزان می روم و در جلسه موردنظر شرکت می کنم.

سجادی که قرار است به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک در جلسه دادگاه عالی ورزش حضور داشته باشد، تصریح کرد: این امکان وجود دارد که به خاطر کرونا و شیوع آن، ویزای لازم صادر نشود و برگزاری جلسه موردنظر به صورت حضوری منتفی شده و به صورت آنلاین برگزار شود. در این صورت هیاتی اعزام نمی شود که من در ترکیب آن باشم اما به طور حتم اگر قرار بر اعزام باشد من هم حضور دارم.

پشت پرده هایی که برطرف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت پرونده جودو ایران و تاثیرگذاری آن بر کلِ ورزش ایران به خصوص برای بازی های المپیک غیرقابل انکار است. اینکه در رابطه با چنین پرونده مهم و سرنوشت سازی باید صحبت از حذف نام یکی از تاثیرگذارترین شهود مطرح شود، جای تعجب دارد.

به هر حال کنار رفتن هر یک از افراد از ترکیب هیات منتخب برای رسیدگی به پرونده تعلیق جودو ایران می تواند تبعات خاص خود را داشته باشد پس چرا باید بدون دلیل صحبت از انصراف یکی از مهمترین آنها مطرح شود؟ اگر این موضوع صحت نداشت چرا همان زمان کمیته ملی المپیک برای تکذیب و جمع کردن بساط شایعات و نگرانی هایی که ایجاد شده بود، ورود لازم را نداشت.

به هر حال در رابطه با پرونده تعلیق جودو و دفاع از حقانیت ایران در آن، کمیته ملی المپیک به اندازه خودِ فدراسیون جودو پیشرو بوده است. اینکه یکباره انصراف نماینده این کمیته مطرح شود بعد عنوان شود که موضوع از اساس درست نبوده، می تواند حکایت از برخی مسائل پشت پرده داشته باشد.

در هر صورت این مسائل هر چه بوده، برطرف شده و خوشبختانه امروز انصراف سجادی منتفی است و هیات منتخب ایران با ترکیب کامل در نشست 26 شهریورماه شرکت می کند. امید که ورزش ایران از این نشست تعیین کننده به نتیجه برسد.