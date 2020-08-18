همایش دستاوردهای ورزش دانش آموزی کشور در سنندج برگزار می شود

افشین خوشگوار در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از برگزاری موفقیت‌آمیز دو دوره از این همایش در سال‌های ۹۵ و ۹۷، پاییز امسال سومین دوره همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی کشور به میزبانی سنندج برگزار می‌شود.

وی به محورهای اصلی این همایش اشاره کرد و افزود: مدیریت ورزش با تاکید بر آموزش درس تربیت بدنی و طرح‌های مکمل، رفتار حرکتی و فیزیولوژی ورزشی سه محور اصلی این همایش هستند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: همچنین تبادل تجربیات و خلاقیت‌های معلمان تربیت بدنی به شیوه ارائه علمی متناسب با ایام تحصیل و کرونا به عنوان بخش ویژه سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی کشور مشخص شده است.

خوشگوار یادآور شد: ماهیت برگزاری کلاس درس تربیت بدنی در دوران شیوع بیماری کرونا، روش‌های کیفیت بخشی، خلاقیت و نوآوری در اجرای درس تربیت بدنی، چالش‌ها و راهکارهای توسعه مشارکت دانش آموزان، اولیا و نهادهای اجتماعی در فعالیت‌های مکمل درس تربیت بدنی، مطالعات تطبیقی با موضوعات حوزه ورزش دانش آموزی ایران با سایر کشورها و ارائه پیشنهادات، سنجش و آزمون در درس تربیت بدنی و شناسایی و ارائه مدل‌های قابل اجرا در مدارس پویا محورهای فرعی محور اصلی مدیریت ورزشی با تاکید بر آموزش درس تربیت بدنی و طرح‌های مکمل را در این همایش تشکیل داده‌اند.

وی بیان کرد: در محور رفتار حرکتی، تجزیه و تحلیل سواد حرکتی و جایگاه آن در پیشبرد اهداف درس تربیت بدنی و همچنین در محور فیزیولوژی ورزشی بر زنگ خطر کم تحرکی و چاقی در دانش آموزان تاکید شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش تا ۱۵ مهرماه امسال است، گفت: آثار می‌تواند در قالب مقاله، اقدام پژوهی، اجرای زنده، فیلم و غیره ارائه شود.

خوشگوار به امتیازات ویژه این همایش برای شرکت کنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: صدور گواهی ۳۰ ساعت ضمن خدمت تخصصی برای کلیه دبیران شرکت کننده، اهدای تقدیرنامه وزارتی و استانی، اهدای هدایای ارزنده به برگزیدگان و همچنین نمایش و چاپ مقالات در پایگاه‌های معتبر علمی از امتیازات این همایش است.