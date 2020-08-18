ارائه آموزش های امدادی به ۲۱۰۰ نفر در خانه های هلال خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم حسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح آموزش همگانی خانه های هلال در کشور بیان کرد: آموزش مردم یکی از اهداف ویژه در راستای اجرای این طرح بوده که همزمان در خراسان جنوبی هم اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه در فاز اول اجرای این طرح، آموزش های مربوطه در ۲۱ خانه هلال آغاز می شود، گفت: در این راستا هر خانه هلال طی مرداد و شهریور سال جاری ۱۰ دوره آموزشی برگزار می کند.

حسینی ادامه داد: در مجموع تا پایان اجرای فاز اول طرح بیش از دو هزار و ۱۰۰ نفر در قالب ۲۱۰ دوره، آموزش های لازم را فرا می گیرند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی بیان کرد: این آموزش ها برای رده سنی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این طرح سرفصل های مصوب کشوری دارد، افزود: آموزش های حضوری شامل مباحث امداد و کمک های اولیه، مباحث آمادگی در برابر مخاطرات با تاکید بر سیل و زلزله از جمله محورهای مد نظر برای اجرای طرح است.

حسینی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری این دوره ها شد و گفت: در راستای جلوگیری از شیوع کرونا، دوره های آموزشی با حضور حداکثر ۱۰ نفر و در فضای باز برگزار می شود.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه قبل از برگزاری دوره ها، فرم های خود اظهاری به شرکت کننده ها داده می شود، گفت: یک ناظر بهداشتی هم از طریق معاونت بهداشت و درمان هلال احمر بر روند شرایط برگزاری دوره نظارت می کند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این طرح بیان کرد: ایجاد تاب آوری و آمادگی جامعه در برابر حوادث و کاهش آسیب ها و اثرات حوادث از جمله اهداف ارائه آموزش ها است.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: همچنین در نظر داریم این افراد را به گذراندن دوره های پیشرفته تر امدادی هدایت کرده تا متقاضیان را برای عضویت داوطلب در این جمعیت آماده کنیم.

حسینی با بیان اینکه در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه اعطا می شود، افزود: قرار است طی این طرح با بررسی میزان یادگیری افراد قبل از گرفتن آموزش ها و مقایسه آنها بعد از دریافت آموزش ها، کارایی طرح سنجیده شود.