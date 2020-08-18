حجت الله یار محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از راه اندازی اولین کتابخانه تخصصی در حوزه میراث فرهنگی بروجرد خبر داد و گفت: با آماده سازی فضای لازم در یک محیط تاریخی و تأمین ۱۵۰۰ جلد کتاب تخصصی در زمینه‌های باستان شناسی، مردم شناسی، معماری، مرمت، تاریخ، هنرهای سنتی و صنایع دستی، گردشگری و پژوهش‌های انجام شده در حوزه‌های کاری میراث فرهنگی و صنایع دستی این کتابخانه برای اولین بار در شهرستان بروجرد ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: با ایجاد این کتابخانه در بخشی از خانه تاریخی «افتخار الاسلام طباطبایی» برای اولین بار در شهرستان امکان دست یابی علاقه مندان و پژوهشگران به بخشی از منابع مکتوب بیش مهیا شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بروجرد اظهار داشت: این امید وجود دارد با آماده شدن این فضا و با غنی شدن و افزایش منابع مکتوب گام مؤثری در زمینه‌های تحقیق و پژوهش علوم مرتبط با میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برداشته شود.