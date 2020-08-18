۷۲۰۰ داوطلب کنکور سراسری در دزفول شرکت می کنند

محمود نیک منش در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهرستان دزفول نزدیک به هفت هزار و ۲۰۰ داوطلب در کنکور سراسری شرکت میکنند و حوزههای آزمون در دانشگاه صنعتی جندیشاپور دزفول، دانشگاه آزاد واحد دزفول، دانشگاه پیام نور و آموزش و پرورش شهرستان مستقر هستند.
وی با بیان اینکه در دانشگاه صنعتی دزفول ۶ حوزه آزمون در نظر گرفته شده است، افزود: داوطلبان توجه داشته باشند که باجه رفع نواقص کارت ورود به جلسه آزمون، تنها در دانشگاه صنعتی دزفول مستقر است و داوطلبانی که نیاز به اصلاح کارت ورود به جلسه آزمون دارند باید به دانشگاه صنعتی دزفول مراجعه کنند.
نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در دانشگاه صنعتی جندیشاپور دزفول تأکید کرد: به دلیل مسائل بهداشتی به داوطلبان تأکید میشود که به هیچ عنوان وسایل اضافه همراه خود نداشته باشند، با این حال بخش امانات برای مسائل اضطراری فعال است اما اکیداً توصیه میشود که وسیله اضافی همراه خود نداشته باشند.
نیک منش ادامه داد: در کنکور ارشد و دکتری پروتکلهایی را که سازمان سنجش به ما ابلاغ کرده بود، به طور کامل رعایت کردیم اما کنکور سراسری تفاوتی با آزمونهای دیگر دارد و آن هم افزایش فاصله میان داوطلبان به یک متر و ۸۰ سانتیمتر است.
وی در پایان گفت: داوطلبان توجه کنند که از امروز (سهشنبه، ۲۸ مرداد) میتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. همچنین توصیه میشود که خانوادهها از همراهی داوطلبان تا درب حوزهها خودداری کنند و به هیچ عنوان در حوزهها تجمع نکنند. تجمع والدین مخاطراتی را در پی خواهد داشت. لذا توصیه میشود که از تجمع اکیداً پرهیز کنند.
