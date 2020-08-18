کاهش ۳۰ درصدی آمار پیوند کلیه در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طهماسبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان سالیان سال است که فعالیتهای خود را در دو محور انجام میدهد، گفت: یکی از این محورها که برای این انجمن و مردم از اهمیت زیادی برخوردار است، بحث آموزش، پیشگیری و اطلاعرسانی است.
وی افزود: در همین راستا انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان سالیان سال است که در این عرصه فعالیت کرده و این فعالیتها بیشتر در حوزه اطلاعرسانی و استقرار پایگاههای تست قند خون است تا مردم نشانههای اولیه این بیماری را شناخته و گامهای بلندی در راستای پیشگیری از آن بردارند که بیتردید پیشگیری میتواند بهترین و کمهزینهترین راهحل باشد.
طهماسبی با اشاره به اینکه از این بخش انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان توانسته است نسبت به ایجاد پرونده برای ۱۵۰۰ نفر اقدام کند، تصریح کرد: این بدان معنی است که این تعداد در معرض خطر قرار گرفتن در چرخه دیالیز هستند که خوشبختانه پیشگیریهای لازم در این زمینه انجام میشود و به همین خاطر از این تعداد، کسی وارد چرخه دیالیز نشده است.
وی یادآور شد: نزدیک به ۱۰۰ نفر از این افراد بین رده سنی ۱۲ سال قرار دارند و اگر این افراد وارد چرخه دیالیز شوند، مراحل سختتری را نسبت به سایر افراد درگیر خواهند داشت، به همین خاطر معتقدیم خارج کردن ۱۵۰۰ نفر از چرخه دیالیز میتواند یکی از کارهای ماندگار انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان باشد.
طهماسبی با بیان اینکه بخشی از خدمات این انجمن مربوط به مباحث درمانی، حمایتی و آزمایشگاهی است که برای بیماران دیالیزی ارائه میشود، ادامه داد: در همین راستا بخش دیالیز پیشرفته مجهز به ۳۰ تخت بوده و به ارائه خدمت میپردازد و خدمات رایگان را حداقل به ۲۰۰ نفر انجام میدهد.
وی ایجاد مجتمع آموزشی، پیشگیری، درمانی و حمایتی برای تجمیع همه خدمات بیماران را یکی از چشماندازهای این انجمن به عنوان یکی از انجمنهای خیریه برتر حمایت از بیماران کلیوی در کشور دانست و اظهار کرد: این موضوع از گذشته تا به امروز مطرح شده و به مرحله اجرا درآمد و سالهای قبل با کمکهای مردمی تکمیل شد و به ارائه خدمات پرداخت و امسال نیز به کمک یکی از خیرین زنجانی، طبقه همکف ساختمان برای درمانگاه، داروخانه، کلینیک و خدمات جانبی و تخصصهای مختلف اختصاص یافته است.
مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان با اشاره به اینکه فاز بعدی این بخش مربوط به پیگیری مجوزها از جمله قرارداد با بیمهها بود که مجوزهای لازم در این زمینه صادر شده است و به همین خاطر به دنبال عقد قرارداد با بیمهها هستیم، بیان کرد: در صورت اتمام این مراحل، علاوه بر درمانگاه سرپایی برای عموم و بیماران کلیوی، سایر بخشهای تخصصی این مجتمع نیز به ارائه خدمت خواهند پرداخت.
طهماسبی با بیان اینکه در حال حاضر این انجمن در زنجان و شش مرکز شهرستان ۲۰۰۰ پرونده دارد که اعم از مراقبتی، پیوندی و دیالیزی است، ابراز کرد: از این تعداد ۱۵۰۰ نفر پرونده مراقبتی داشته و از چرخه دیالیز خارج بوده و از حمایت انجمن برخوردار هستند و نزدیک به ۵۰۰ نفر در مرکز دیالیز انجمن و شش مرکز شهرستان تحت دیالیز قرار دارند.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین چالش انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان مربوط به کسانی است که در چرخه دیالیز قرار گرفتهاند، عنوان کرد: در این راستا همه نیازها را به صورت ریشهای و با کمک فعالان و همکاران افتخاری بهویژه مددکاری و روانشناسی به صورت حضوری و چهره به چهره ارزیابی کرده و بر اساس این ارزیابیها سعی میکنیم تا جایی که این انجمن توان دارد، این دغدغهها را با کمکهای مردمی مرتفع کنیم تا این افراد فارغ از درد و رنج بیماری، درد دیگری را متحمل نشوند.
طهماسبی با یادآوری اینکه در استان نزدیک به ۱۰۰ تخت دیالیز داریم، ابراز کرد: بخش اعظمی از کسانی که تحت دیالیز قرار دارند جزو اقشار آسیبپذیر جامعه به شمار میروند و با توجه به بالا رفتن هزینه پیوند، این اقشار با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند.
مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان با بیان اینکه برای هر عمل پیوند کلیه مبلغ ۶۰ میلیون تومان به عنوان هزینه از سوی وزارت بهداشت برای کلیهدهنده تعیین شده است، گفت: این در حالی است که حدود ۱۵ میلیون تومان نیز هزینه آزمایشهای قبل از پیوند است و این بدان معنی است که هر فردی برای انجام پیوند کلیه به مبلغی حدود ۸۰ میلیون تومان نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه فراهم کردن این هزینه هم برای انجمن و هم برای شخصی که میخواهد کلیه دریافت کند، مشکل است، افزود: اما امروزه نیمی از پیوندهای کلیه از طریق پیوند اعضای افراد مرگ مغزی صورت میگیرد که این یک فرصت برای کسانی است که امکان پرداخت هزینههای هنگفت این پیوند را ندارند.
طهماسبی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در فعالیتهای این انجمن بی تأثیر نبوده است، تصریح کرد: با توجه به خدماتی که این انجمن به بیماران دیالیزی ارائه میدهد، فشردگی به لحاظ ارائه خدمات به این بیماران زیاد است که همین امر باعث شده است تا چند نفر به ویروس کرونا مبتلا شوند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر و با توجه به رویهای که بحث پیوند کلیه طی میکند، شاهد کاهش ۳۰ درصدی پیوندها هستیم، خاطرنشان کرد: این کاهش آمار باعث افزایش تعداد بیماران دیالیزی میشود و این خود بالا رفتن هزینهها در این زمینه به دنبال خواهد داشت و امیدواریم چرخه پیوند کلیه که امروز در دست وزارت بهداشت است، دوباره به انجمن برگردد.
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