امتناع وزیر بهداشت از رونمایی داروی ایرانی ضد سرطان / سکوت خبری مبهم آقای وزیر در هنگام سخنرانی

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت که برای افتتاح دهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی به نمایشگاه بین المللی تهران آمده بود، در حاشیه مراسمی که برای رونمایی یک داروی جدید برگزار شد، برای توضیح بیشتر در مورد داروی ایرانی ضد سرطان گوارش گفت : شرکت های دارویی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی بیش از 10 سال است که بر روی تولید این دارو کار کرده اند. خوشبختانه مطالعات فاز اول و دوم مطالعات مثبتی بوده است و ما از این نظر به این افراد تبریک می گوییم.

وی افزود : طبیعتاً وزارت بهداشت برای اینکه یک دارو را تأیید نهایی کند مجبور است یک مقدار سخت گیری کند. تا نتیجه مطالعات فاز سوم نیاید، دارو را به طور رسمی نمی توانیم اعلام کنیم و اجازه دهیم وارد بازار شود اما همین مقدار که انجام گرفته است در خور تقدیر و توجه است و به هر حال نقطه افتخاری است.

لنکرانی خاطرنشان کرد : این دارو در مورد دو بیماری تقریباً لاعلاج بیماری سرطان معده و مری کاربرد دارد. این دارو در فاز اول و دوم موثر بوده است. این نکته نوید بخش است که اگر در فاز سوم هم تأیید شد وارد بازار خواهد شد.

داروی ایرانی Spinal - Z که از سوی شرکت داروپخش و شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین اجتماعی تولید شده است و شب گذشته در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و صنایع دارویی و خدمات سلامت در محل نمایشگاه های بین المللی تهران رونمایی شد.

عدم حضور وزیر بهداشت در هنگام رونمایی داروی جدید ایرانی !!

پس از معرفی دارو، شنیده ها حاکی از این بود که این دارو هنوز مراحل کارآزمایی بالینی خود را طی نکرده است و پررنگ کردن این دستاورد علمی در حالیکه هنوز بخش مهمی از تحقیقات را سپری می کند، کار چندان صحیحی بنظر نمی رسد.

اشاره نکردن وزیر بهداشت در طول سخنرانی خود از تولید این دارو و بیان این خبر از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز نشان می داد که وزارت بهداشت به طور کامل این دارو را تأیید نکرده است.

مهندس داوود مددی نیز با بیان اینکه 700 نفر در حال درمان با این دارو هستند، یاد آور شد : 16 سال از زمان آغاز تحقیقات برای این دارو می گذرد و اکنون تنها داروی ضد سرطان است که مورد پوشش بیمه قرار گرفته است.

عدم اطلاع رسانی به موقع و شفاف در مورد محصولات دارویی کشور معضلی است که با وجود موفقیت های بدست آمده در 2 سال اخیر بشدت به چشم می آید. این معضل در زمان معرفی داروی IMOD و ام اس نیز گریبانگیر صنعت دارویی کشور شد و با حرف های ضد و نقیض و تأیید و تکذیب ها و سکوت های خبری نامعلوم فرصت معرفی صحیح یک فرآورده دارویی از دست رفت.

یکی از مسئولان پس از پایان مراسم به برخی از خبرنگاران یادآوری کرد، این دارو با حضور وزیر بهداشت رونمایی نشده است و دکتر لنکرانی و دیناروند سخنی از فواید این دارو در سخنرانی های خود اشاره ای نداشتند.

این مسئله که یک دارویی در کشور تولید شده است و آیا مورد تأیید بالاترین مرجع نظارتی تولید دارو در کشور یعنی وزارت بهداشت قرار گرفته است یا خیر باید به طور شفاف بیان شود.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در تاریخ 25 فروردین ماه گذشته از به بازار آمدن چند فرآورده دارویی ضد سرطان خبر داده بود اما اینکه داروی Spinal - Z همان داروی مورد نظر دکتر دیناروند باشد، مورد شک و شبه است.