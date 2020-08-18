طرح«نذر سلامت» همزمان با ایام ماه محرم در استان همدان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاکریصفت با اشاره به در پیش بودن ایام عزاداری اباعبداللهالحسین (ع) اظهار کرد: طرح نذر سلامت در این ایام توسط مجمع خیرین سلامت همدان اجرا میشود.
وی افزود: با رضایت نیکوکاران وجوه حاصل از جمعآوری نذرهای مردم در قالب طرح «نذر سلامت» برای مداوای بیماران سخت درمان نیازمند هزینه میشود.
مسئول مشارکتهای مردمی و امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان با بیان اینکه خیرین گرامی میتوانند کمکهای خود را به مجمع خیرین سلامت همدان اهدا کنند تا به دست بیماران سخت درمان نیازمند برسد، گفت: طرح «نذر سلامت» با الهام از لزوم کمک به همنوع و تقارن این با ایام ماه محرم و قیام امام حسین (ع) انجام میشود.
وی عنوان کرد: خیرین علاوه بر کمک به بیماران، در این طرح میتوانند در خرید و تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران نیازمند یا وسایل پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی مشارکت کنند که کمکهای آنها در این بخش مورد استفاده قرار میگیرد.
شاکری با بیان اینکه شماره کارت بانکی مجمع خیرین سلامت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۸۰۹۶ است و خیرین میتوانند از این طریق ادای نذر کنند گفت: شماره تلفن ۰۸۱۳۸۲۵۴۱۰۷ پاسخگوی مردم نیکاندیش است که مردم میتوانند با مراجعه به مجمع خیرین سلامت نیز نذر خود را ادا کنند.
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