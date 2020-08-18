فیلمبرداری «بابا سیبیلو» با بهبودی بهاره رهنما آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، احمد احمدی تهیه کننده فیلم «بابا سیبیلو» گفت: تا به حال در چند مرحله پزشکان متخصص سر صحنه فیلمبرداری حضور داشته و از تمام عوامل سازنده تست کرونا گرفتند که خوشبختانه همگی در سلامت کامل بودند جز یکی از بازیگران اصلی که بلافاصله فیلمبرداری را برای سلامت دیگر عوامل متوقف کردیم، گرچه توقف فیلمبرداری باعث افزایش هزینه های گزاف تولیدی فیلم در این شرایط بحرانی اقتصادی شد، اما برای ما همیشه سلامت افراد و خانواده آن ها در اولویت بود. با سلامتی کامل این بازیگر مجددا فیلمبرداری را با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی آغاز کردیم.

وی ادامه داد: «بابا سیبیلو» فیلم اول ادوین خاچیکیان است و در شرایط بسیار سخت در حال تهیه است، هیچ گونه حمایتی از آن نشده و شخصا تمام مصائب تولید آن را در بخش خصوصی و مستقل برعهده دارم، معتقدم چراغ سالن های سینما باید روشن بماند و در شرایط کنونی تولید و اکران حتی یک فیلم می تواند امید به بقای سینما و رسیدن به روزهای پر رونق گذشته را در ذهن ها روشن نگه دارد مضافا ایجاد شغل در این شرایط اقتصادی هم مهم و ارزشمند است، بی شک شرایط اینگونه پابرجا نخواهد ماند و ما باز در کنار یکدیگر از دیدن فیلم روی پرده نقره ای عظیم سینما لذت خواهیم برد.

فیلمبرداری «بابا سیبیلو» در تهران انجام می شود و بزودی بازیگران جدیدی به این پروژه خواهند پیوست.

رضا شفیعی جم، بهاره رهنما، امیر حسین صدیق، رز رضوی، پارسیا شکوری، محمد طاها بهروز پور، یوسف صیادی، علی کاظمی، عباس محبوب، اردشیر کاظمی، محمدرضا احمدی، هانیه غلامی، مهرگان علوی، فرهاد ریش سفیدی، آوا دهقانی، محمد پناهی، زهرا گلدوست، شهلا سرشار، احمد یاوری شاد، احسان پرفکت، مرتضی دلداده، حسینعلی قورچی، محمد سجاد عسگری، مهدی هاشم پور، یگانه ظرافتی، حسین روزبه، محسن زارع، ابوالفضل قهرمانی، بازیگران فیلم سینمایی «بابا سیبیلو» هستند.

‌ عکس عباس: بغدادی.