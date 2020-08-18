خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: گذشت زمان نشان می‌دهد که آمریکا با دادن وعده‌های متعدد به امارت متحده عربی، این کشور را متقاعد به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کرده است.

یکی از این وعده‌ها، موضوع فروش جنگنده اف ۳۵ به امارات است.

در همین رابطه اما امروز سه شنبه رسانه‌های چاپ سرزمین‌های اشغالی اخبار متناقضی را در این رابطه منتشر کرده‌اند. از یک سو یدیعوت آحارانوت گزارش داده که آمریکا به عنوان بخشی محرمانه از توافق عادی سازی روابط امارات و اسرائیل قصد فروش جنگنده‌های اف ۳۵ را به این کشور عربی دارد اما از سوی دیگر روزنامه هاآرتص گزارش داده که تل آویو به شدت با فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به امارات مخالف است.

هاآرتص در گزارش خود می‌نویسد که کابینه رژیم صهیونیستی از آمریکا درخواست کرده بود تا زمانی که امارات به عادی سازی روابط با این رژیم نپردازد، واشنگتن جنگنده اف -۳۵ به این کشور نفروشد.

این روزنامه صهیونیستی به نقل از مقامات ارشد این رژیم نوشته که این درخواست کابینه اسرائیل به دلیل نگرانی از مذاکرات مخفیانه واشنگتن با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بوده که به فروش تسلیحات نظامی حساس بدون اطلاع مقامات امنیتی اسرائیلی انجام شود.

مخالفت رژیم صهیونیستی با تحویل جنگنده های اف ۳۵ به کشورهای اسلامی فقط مربوط به امارات نیست بلکه صهیونیست‌ها یکی از مخالفان اصلی تحویل این جنگنده به ترکیه نیز بوده‌اند

بر اساس گفته‌های این مقامات، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار داده بودند تا مخالفت خود با قرارداد فروش این تسلیحات را متوقف کند.

این روزنامه نوشت که نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از حصول توافق با امارات با فروش تجهیزات با فناوری بالا به امارات موافقت کرده اما همچنان با فروش جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی به این کشور مخالف است.

بر اساس گزارش هاآرتص، اسرائیل به دنبال آن است که تنها طرفی در خاورمیانه باشد که جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی را در اختیار دارد.

توافق شکننده

در صورتیکه آمریکا در فروش اف ۳۵ به امارات اصرار به خرج دهد و رژیم صهیونیستی نیز به مخالفت خود با این تصمیم واشنگتن ادامه دهد، امکان به حاشیه رفتن توافق جدید امارات و اسرائیل وجود خواهد داشت.

امارات به موجب این توافق با انتقادهای گسترده‌ای از سوی کشورهای مسلمان و گروه‌های مختلف فلسطینی مواجه شده و اکنون با مخالفت تل آویو با تحویل جنگنده‌های اف ۳۵ به این کشور به نوعی غرور خود را نیز از دست رفته می بیند، از همین رو بعید نیست که حاکمان امارات بخواهند برای به دست آوردن وجهه از دست رفته خود در میان مسلمانان قرارداد با رژیم صهیونیستی را لغو کنند.

سابقه تل آویو در مخالفت با تحویل اف ۳۵ به کشورهای اسلامی

مخالفت رژیم صهیونیستی با تحویل جنگنده های اف ۳۵ به کشورهای اسلامی فقط مربوط به امارات نیست بلکه صهیونیست‌ها یکی از مخالفان اصلی تحویل این جنگنده به ترکیه نیز بوده‌اند.

هر چند ترکیه یکی از شرکای پروژه ساخت اف ۳۵ است اما با این وجود از سال گذشته تنش‌های زیادی میان آنکارا و واشنگتن بر سر تحویل این جنگنده‌ها به ترکیه در گرفته است.

بهانه آمریکا برای تحویل ندادن جنگنده‌های اف ۳۵ به ترکیه، تصمیم آنکارا برای خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه اعلام شده اما گویا فقط این موضوع نبوده که مقامات واشنگتن را در تحویل این جنگنده‌ها به ترکیه مردد کرده بلکه مخالفت صهیونیست‌ها موجب شده تا واشنگتن در انجام این کار تردید کند.

رژیم صهیونیستی با تلاش‌هایی پشت پرده قصد دارد تا آمریکا را از فروش جنگنده‌های پیشرفته اف -۳۵ به ترکیه منصرف و به واشنگتن برای جلوگیری از این اقدام فشار وارد کند.

به گزارش شبکه تلویزیونی ۱۲ رژیم صهیونیستی، این رژیم برای حفاظت از برتری قدرت پایگاه‌های هوایی خود، تلاش می‌کند تا مانع فروش جنگنده‌های اف -۳۵ آمریکا به ترکیه شود.

پس از آنکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خرید سامانه دفاع موشکی اس -۴۰۰ از روسیه را نهایی کرد، رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند تا آنکارا را از برنامه دریافت اف -۳۵ آمریکا خارج سازد.

آمریکا در دو سال اخیر چند جنگنده اف -۳۵ را به رژیم صهیونیستی تحویل داده است.

تمایل طولانی مدت امارات برای داشتن اف ۳۵

تمایل کشور امارات برای در اختیار داشتن جنگنده اف ۳۵ موضوع جدیدی نیست و برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ رویترز از این خواسته امارات خبر داده بود.

در آن زمان رویترز خبر داده بود که امارات متحده عربی اعلام کرد که علاقه مند به خرید جنگنده‌های نسل پنجم است. معاون نیروی هوایی امارات متحده عربی نیز در این باره اعلام کرده بود: به فن آوری نوین علاقه مند هستیم؛ لذا مایلیم توانمندی نسل پنجم را به نیروی هوایی کشورمان اضافه کنیم.

این مقام نظامی اماراتی در ادامه گفت که شنیده است در شرایط کنونی آمریکا برای فروش این جنگنده‌ها به امارات ابراز تمایل کرده است.

المسیره: رژیم صهیونیستی اولین طرفی در جهان است که جنگنده اف ۳۵ از آمریکا دریافت کرده است و از زمانی که آنها را تحویل گرفته است یعنی در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶ فقط به فلسطینی‌ها در غزه یا اهدافی در داخل اراضی سوریه حمله کرده است بنابر این اعراب اولین قربانیان جنگنده پیشرفته آمریکایی هستند

این در حالیست که آمریکا جنگنده‌های رادارگریز اف- ۳۵ را به کشورهائی از قبیل ترکیه، کره جنوبی، ژاپن و رژیم صهیونیستی ارسال کرده است.

به گزارش رویترز، واشنگتن فروش این جنگنده‌ها به کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیازمند بازبینی بیشتر درباره توازن قدرت میان اعراب این منطقه با رژیم اشغالگر قدس می‌داند.

اعراب اولین قربانیان جنگنده‌ای اف ۳۵

در خصوص تحویل جنگنده‌های اف ۳۵ به رژیم صهیونیستی که در سال ۲۰۱۶ انجام شده، شبکه المسیره در گزارشی با اشاره به اینکه عمیکام نورکین فرمانده نیروی هوای رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه اعلام کرد که این رژیم جنگنده اف ۳۵ را عملیاتی کرده، آورده است: رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که اولین در زمینه استفاده از جنگنده آمریکایی اف ۳۵ در حمله به کشورهای عربی است. عمیکام نورکین اعلام کرد که این رژیم در دو جبهه مختلف از این جنگنده استفاده کرده است.

این رسانه عرب زبان بیان کرد: رژیم صهیونیستی اولین طرفی در جهان است که جنگنده اف ۳۵ از آمریکا دریافت کرده است و از زمانی که آنها را تحویل گرفته است یعنی در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶ فقط به فلسطینی‌ها در غزه یا اهدافی در داخل اراضی سوریه حمله کرده است بنابر این اعراب اولین قربانیان جنگنده پیشرفته آمریکایی هستند.

تاریخچه اف ۳۵

برنامه ساخت این هواپیما در سال ۲۰۰۱ آغاز شد اما در سال‌های بعد به علت هزینه‌های نجومی و مشکلات فنی که هزینه اجرای این پروژه را تا حدود ۷۰ درصد افزایش داد، برنامه تولید با کندی روبرو شد و نظر به هزینه‌های بالای پروژه ساخت جنگنده اف ۳۵ که عمود پرواز بوده و سرعت آن به دو هزار کیلومتر در ساعت می‌رسد آمریکا مجبور به کمک گرفتن از چند کشور دیگر شد از همین رو قرار شد پس از ساخت و آزمایش این جگنده تعدادی از آنها در اختیار کشورهای کانادا، انگلیس، استرالیا، نروژ، ایتالیا، ترکیه، دانمارک و هلند قرار گیرد که در ساخت آن به آمریکا کمک کرده‌اند.

پروژه ساخت جنگنده اف ۳۵ به حدی برای آمریکا مهم بود که این کشور برای تولید آن ناچار شده تا از چین نیز کمک بگیرد. در همین رابطه رویترز گزارش داده بود که پنتاگون به صورت مکرر از تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت‌های چینی تولید کننده قطعات جنگنده چشم پوشی کرده است.

این چشم پوشی برای زنده نگه داشتن پروژه ۳۹۲ میلیارد دلاری ساخت جنگنده اف ۳۵ انجام شده و بر اساس گزارش‌های موجود، آمریکا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اقدام به این کار کرده است. بر اساس اسناد موجود شرکت‌های نورثروپ گرومن و هانیول اینترنشنال مجوز وارد کردن قطعات مربوط به ساخت سیستم‌های راداری جنگنده اف ۳۵ از چین را دریافت کرده‌اند.