به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی پیش از ظهر سه شنبه در صحن شورای شهر همدان با انتقاد از مشکلات مردم در حوزه مسکن گفت: متأسفانه طی دو سال گذشته مردم با افزایش سرسامآور قیمت مسکن و مشکلات پیشرو، مواجه هستند و ورود جدی تمامی دستگاههای مرتبط برای رفع بحران مسکن ضروری است.
فتحی اظهار کرد: معاون وزیر کشور پس از رویداد زلزله کرمانشاه، نامهای به تمامی معاونتهای عمرانی شهرداریها ارسال کرد، مبنی بر اینکه ارائه مجوز برای احداث طبقات فوقانی به املاکی اطلاق میشود که دارای پروانه ساختمانی باشند؛ در حالی که این مهم نه در قالب قانون و نه مصوبه مجلس، دیده شده است.
وی افزود: این مهم موجب شده شهرداریهای ۴ منطقه مجوز طبقات فوقانی را برای املاک فاقد پروانه ساختمانی، صادر نکند که این موضوع، مردم را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.
فتحی با بیان اینکه برخی از املاک عادی پروانه ندارد، اما اصول سازه را رعایت کردهاند؛ از اینرو احداث طبقه فوقانی با تأیید مهندسان فنی امکانپذیر است، اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی پس از تأیید اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی توسط کارشناسان رسمی دادگستری رأی به ابقاء املاک فاقد پروانه یا مغایر مفاد پروانه صادر میکند که این مهم تأیید بنای احداث شده است و باید احداث طبقه فوقانی با رعایت اصولی فنی و ضوابط شهرسازی بلامانع باشد.
وی گفت: انتظار میرود کمیسیون تخصصی شورای شهر همدان نسبت به پیگیری رفع موانع احداث طبقه فوقانی املاک عادی اقدام کند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه در حال حاضر برخی از مردم نسبت به احداث ساختوساز غیرقانونی و غیرمجاز اقدام میکنند، گفت: اقدامات غیرقانونی موجب درگیریها با مجموعه اداره کنترل نظارت شهرداری همدان شده است که انتظار میرود این مهم از طریق شورای شهر مورد پیگیری جدی قرار گیرد، زیرا مردم در سالیان گذشته با اخذ وام نسبت به تهیه مسکن اقدام میکردند؛ در حالیکه در حال حاضر با اخذ تسهیلات، ودیعه رهن خانه را تهیه میکند، به طوری که اقشار کمدرآمد دیگر قادر به اجاره مسکن نیستند.
فتحی عنوان کرد: در صورت صدور مجوز احداث طبقات فوقانی به املاک عادی به شرط رعایت اصول فنی، تا حدودی مشکلات مردم حل میشود و رضایتمندی آنان را به دنبال دارد.
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