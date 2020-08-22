به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا رقابت‌های لیگ برتر والیبال را نیمه تمام گذاشت و کم‌تر هواداری تصور می‌کرد شش ماه هیچ رقابتی برگزار نشود. پس از لغو مسابقات لیگ برتر، رقابت‌های المپیک و لیگ ملت‌ها نیز به تعویق افتاد و هیجان تماشای والیبال فروکش کرد.

با گذشت حدود شش ماه از تعطیلی کامل مسابقات و با نزدیک شدن به آغاز رقابت‌های لیگ برتر، تیم‌ها در تدارک بازی‌های دوستانه هستند تا دوری و فاصله بازیکنان از فضای مسابقات را جبران کنند و پیش از آغاز رسمی لیگ برتر خود را در دیدارهای تدارکاتی محک جدی زنند.

فولادی‌ها نخستین سوت را زدند

روز دوشنبه سوت نخستین دیدار تدارکاتی زده شد. دو تیم والیبال فولاد سپاهان و سیرجان در سالن فدراسیون والیبال رو در روی هم قرار گرفتند و پس از انجام چهار ست با نتیجه دو بر دو به کار خود پایان دادند. دو تیم از مدعیان فصل سی و چهارم به شمار می‌روند و برای حضوری قدرتمند در تقابل با رقبا تمام تلاش خود را به کار بستند. بازی دوم نیز قرار است روز چهارشنبه برگزار شود.

میزبانی باغ فردوس اصفهان از یزدی‌ها

تیم سپاهان اصفهان پس از این بازی‌ها تهران ترک و خود را مهیای میزبانی از تیم شهداب یزد برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی خواهد کرد. دیداری که قرار است روزهای ششم و هفتم شهریور ماه به میزبانی سالن مجموعه باغ فردوس اصفهان انجام شود. شهداب یزد با هدایت محمد عمده غیاثی، سرمربی موفق فصل گذشته تیم شهرداری ورامین گام در مسابقات خواهد گذشت و از نخستین تیم‌هایی به شمار رفت که عملکرد خوبی در فصل نقل و انتقالات داشته است.

تورنمنت«دریاچه ارومیه»

تورنمت چهارجانبه ارومیه نیز با نام «دریاچه ارومیه» از چهارم تا ششم شهریور ماه به مدت سه روز به میزبانی ارومیه برگزار می شود. تیم‌های شهرداری ارومیه، آذرباتری ارومیه، شهرداری ورامین و فولاد سیرجان چهار تیم حاضر در مسابقات هستند.

همچنین قرار است تورنمنتی دیگر در آمل با حضور تیم‌های هراز آمل، هورسان رامسر، شهرداری گنبد و خاتمه اردکان برگزار شود.

برنامه هفته نخست مسابقات چهارشنبه ۱۹ شهریور برگزار خواهد شد که برنامه آن طبق سیدبندی صورت گرفته، به شرح زیر است:

* شهرداری ورامین – شهرداری قزوین

* سایپا تهران – هورسان رامسر

* شهرداری ارومیه – آذر باتری ارومیه

* فولاد سپاهان اصفهان – خاتم اردکان

* شهرداری گنبد – شهداب یزد

* فولاد سیرجان ایرانیان – راه‌یاب ملل مریوان

* لبنیات هراز آمل – پیکان تهران