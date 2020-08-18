برنامه جامع توسعه سلامت در هرمزگان تدوین خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی در دیدار با سعید نمکی وزیر بهداشت، گفت: زیرساخت‌های درمانی در هرمزگان در حدود ۵۰ درصد از متوسط کشوری پائین‌تر است و علاوه بر آن مراجعه بیماران شهرهای همجوار سایر استان‌ها نیز ترافیک بیماران در مراکز درمانی هرمزگان را مضاعف کرده است.

وی افزود: علی‌رغم همه تلاش‌های انجام شده برای تامین این زیرساخت‌ها و همت خیرین، متاسفانه احداث بیمارستان جدید کودکان سرعت مطلوبی ندارد به‌همین جهت مذاکراتی با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صورت گرفته و در صورت امضای تفاهم‌نامه میان وزارت بهداشت و ستاد اجرایی فرمان امام، ساخت بیمارستان کودکان سرعت خواهد گرفت.

نماینده مردم هرمزگان همچنین با اشاره به پیگیری‌های قبلی در خصوص جذب ۶۰۰ پرستار در کادر درمانی هرمزگان گفت: تمام پیش نیازها و مجوزهای سازمان برنامه و بودجه برای استخدام پرستاران جدید انجام شده است و در حال حاضر نیازمند تسریع در انجام مراحل جذب از سوی وزارت بهداشت هستیم.

مرادی عنوان داشت: بخشی از کمبودهای نیروی انسانی و کادر درمانی مربوط به مناطق محروم شرق و غرب استان است لذا ایجاد دانشگاه علوم پزشکی مستقل و دانشکده‌های پیراپزشکی گام بزرگی در این مسیر خواهد بود.

نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: متاسفانه بیش از ۶۰ سال از بخش شدن فین می‌گذرد اما این بخش با وجود اینکه بیماران روستاهای بسیاری را پوشش می‌دهد اما هنوز از داشتن یک مرکز «درمان بستر» محروم است و سال‌هاست مردم بخش فین و روستاهای تابعه آن چشم انتظار همت مسؤولان هستند.

وی اضافه کرد: انتظار نداریم کمبودهای درمانی هرمزگان یک شبه برطرف شود اما انتظار داریم گام‌های اساسی به سمت برطرف نمودن این نقاط ضعف برداریم لذا پیشنهاد می‌کنم با جمع بندی سایر نیازمندی‌های استان و تدوین برنامه جامع توسعه سلامت در هرمزگان به سمت ایجاد رضایت‌مندی مردم و جلوگیری از سفرهای درمانی مردم هرمزگان قدم برداریم.

در این دیدار، سعید نمکی وزیر بهداشت با تشکر از مباحث مطرح شده و قول مساعد در خصوص رفع مشکلات گفت: ضعف زیرساخت‌های درمانی در نقاط مختلف هرمزگان را کاملاً قبول دارم و تمام تلاشم را خواهم کرد تا نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.

وزیر بهداشت همچنین طی دستوراتی به معاونت‌های مربوطه خواستار پیگیری موضوعات مطرح شده در این نشست شد.