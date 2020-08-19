رشد نامتوازن زاهدان عامل فقر و حاشیه نشینی در این شهر است

حسینعلی شهریاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رشد نا متوازن سبب شده اکنون شهر زاهدان با معضلات متعددی روبرو باشد و حاشیه نشینی، فقر و آسیبهای اجتماعی دامنگیر مردمان این خطه شود.
وی افزود: یکی از معضلات شهری که توسط مردم مطرح میشود کنده کاریهای داخل شهر زاهدان است که در این خصوص مشکلات مردم به نهادهای مربوطه از جمله شهرداری و شرکت گاز منعکس شده است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: با رایزنیها و پیگیریهای انجام شده با شرکت گاز مقرر شد تا عملیات لوله گذاری در شهر زاهدان سریعتر انجام شود و تا پایان سال حداقل سه چهارم حجم کار به پایان برسد.
وی با تاکید بر اینکه عملیات لوله گذاری باید تسریع پیدا کند، تصریح کرد: در هفتههای اخیر تماسهای متعددی پیرامون مشکل قطعی آب داشتیم که در این خصوص بازدیدهایی از منابع آبی شهر زاهدان صورت گرفت و مسئولان مربوطه قول رفع این مشکل را دادند و اکنون وضعیت آب در زاهدان مطلوب است.
وی ادامه داد: آب مورد نیاز شهر زاهدان باید از منطقه «تهلاب» که در ۹۰ کیلومتری زاهدان قرار دارد تأمین شود اما متأسفانه مسئولان مربوطه به تأمین آب از منطقه سیستان میاندیشند در حالی که مردم این منطقه هم نیازمند ورود آب از کشور افغانستان هستند.
نظر شما