۲۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۲۱

جهت حضور در رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان ؛

وزنه برداران جوان کشورمان بامداد فردا راهی پراگ می شوند

اعضای تیم وزنه برداری جوانان کشورمان جهت حضور در رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان بامداد فردا راهی جمهوری چک خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در شهر پراگ جمهوری چک برگزار می شود که نواب نصیر شلال و کیان نژاد بختیاری نمایندگان کشورمان در دو روز پایانی این رقابت ها، با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.

به همین منظور تیم 3 نفره کشورمان، نواب نصیر شلال وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم،کیان نژاد بختیاری وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم به همراه حسین توکلی مربی تیم جوانان فردا ساعت 35/3 دقیقه بامداد، تهران را به مقصد جمهوری چک ترک خواهند کرد.

نواب نصیر شلال وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم کشورمان راس ساعت 19 جمعه 25 خرداد و کیان نژاد بختیاری وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم ساعت 11:30 شنبه 26 خرداد ماه با رقیبان خود به رقابت خواهند پرداخت.

