معرفی سرپرست جدید وزارت صمت نیاز به استجازه رهبر انقلاب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس طی اخطار قانون اساسی، گفت: هفته گذشته قاضی زاده هاشمی به معاون پارلمانی رئیس جمهور تذکر داد که در صورتی که برای انتخاب سرپرست جدید وزارت صمت از رهبری إذن گرفته اند، نسخه‌ای از آن را به مجلس ارائه کنند اما تاکنن به این مسئله توجه نشده است.

وی بیان کرد: سه ماه مدت سرپرستی وزارت صمت به پایان رسیده است و ادامه دوران سرپرستی در این وزارتخانه نیازمند إذن مقام معظم رهبری است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت از مقام معظم رهبری در این زمینه إذن گرفته است باید اعلام شود و اگر إذن نگرفته است، تصرفات سرپرست جدید غیرقانونی است و باید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به این موضوع ورود کنند.

قالیباف در پاسخ به این اخطار اظهارداشت: مدت زمان سه ماهه سرپرستی وزارت صمت به پایان رسیده و معرفی سرپرست جدید وزارت صمت نیاز به استجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی دارد که ما در این باره مطلع نیستیم.