شهر یزد به عنوان پایلوت شهر دسترس پذیر انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که صبح امروز در ساختمان مرکزی سازمان بهزیستی برگزار شد و مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور، محمد نفریه معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، جمال الدین عزیزی بندرآبادی شهردار یزد، ابراهیم کاظمی مؤمن سرایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور و نماینده سازمان های متولی حضور داشتند، وحید قبادی دانا از انتخاب شهر یزد به عنوان پایلوت شهر دسترس پذیر خبر داد.

وی گفت: با توجه به اینکه اقدامات خوبی در شواری اسلامی شهر یزد انجام شده به طوریکه مراحل صفر تا صد کار در امر مناسب سازی به صورت علمی و عملیاتی در این شهر اجرا شده است، از طرفی هتل تراز معلولین مشهد توسط مهندسین و خیر یزدی ساخته می شود، بنابراین شهر یزد به عنوان پایلوت شهر دسترس پذیر به مدت ۳ سال انتخاب شد.

وی افزود: وجود ناظر معلول در شهرداری یزد و اختصاص ردیف بودجه برای مناسب سازی اماکن این شهر همچنین برگزاری نخستین جشنواره معلولین در یزد می تواند به عنوان الگو در سایر شهرداری های کشور پیاده و تسری پیدا کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه خاطرنشان ساخت: اهتمام ویژه ای به لحاظ فرهنگی و تاریخی از سوی مسئولین، خیرین و مردم شهر فرهنگی و تاریخی یزد انجام شده است که قابل تقدیر است.

بودجه مناسب سازی منازل افراد دارای معلولیت در شهر یزد دو برابر شد

قبادی دانا در ادامه این جلسه از دو برابر شدن بودجه مناسب سازی منازل افراد دارای معلولیت در شهر یزد خبر داد و گفت: بر این اساس معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی بودجه تخصیص یافته برای مناسب سازی منازل افراد دارای معلولیت یزد را از ۸۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش داد.

وی همچنین یادآور شد: این معاونت آماده است تا کارگروهی برای کمیته اطلاع رسانی در خصوص مناسب سازی راه اندازی کند همچنین این معاونت با استفاده از تجربیات کارشناسان در امر مناسب سازی، آمادگی تولید محتوا در این زمینه را دارد.

وی همچنین از رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور خواست، گزارشی از حضور اعضای دستگاه ها در جلسات مناسب سازی و عدم حضور برخی از دستگاه ها تهیه کند تا از طریق نامه نگاری از سوی وزیر کشور به سازمان ها و حتی استانهای کشور ارائه و ابلاغ شود.

در ادامه این جلسه مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور انتخاب مسعود آسیما (مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی) را به عنوان دبیر کمیته آموزش و اطلاع رسانی ستاد مناسب سازی، یک انتخاب پسندیده و مناسب دانست و گفت: دستگاه های زیادی ظرفیت های لازم برای آموزش و تولید محتوا در زمینه مناسب سازی را دارند.

وی آموزش بدنه کارشناس در دستگاه ها را مؤثر دانست و افزود: مناسب سازی مسیرهای گردشگاهی که در شهر یزد اتفاق افتاده است می تواند به عنوان یک اقدام خوب در سایر شهرها اجرا شود.

وی بیان داشت: مقرر شد با خزینه شهرداری مشهد مستندسازی اطلاعات در خصوص مناسب سازی توسط شبکه سلامت در شهر یزد انجام شود.

جمالی نژاد خاطرنشان کرد: جامعة هدف سازمان بهزیستی بسیار مقدس است ازاین رو با توجه به وضعیت اقتصادی کشور هر کمکی از سوی دستگاه ها برای این قشر کافی نیست و لازم است تا دستگاه ها از ظرفیت های خود برای کمک به این قشر استفاده کند.

مقرر شد جلسه بعدی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور یک ماه آینده برگزار شود.