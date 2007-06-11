17 تکواندو کار به اردوی تیم دانشجویان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگارمهر، این مسابقات که با حضور 33 تکواندوکار در سالن مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد پیش از ظهر امروز با معرفی نفرات برگزیده در اوزان مختلف خاتمه یافت.

در پایان مسابقات برگزار شده امروز علیرضا شکوری، مجید سجادی، مهدی احمدی، عباس شیخی، محمد هداوند احمدی، نوید سجادی، محمدباقری معتمد، علی کریمی صابر، علیرضا نصر آزادانی، بابک نادری، کوروش رسولی، روح الله طالبی، یوسف کرمی، حسین تاجیک، حامد خمسه، مرتضی رستمی و هادی افشار با برتری مقابل حریفان خود به اردوی آماده سازی تیم دانشجویان کشورمان دعوت شدند.

اردوی آماده سازی تیم تکواندو دانشجویان کشورمان که خود را برای حضور در یونیورسیاد دانشجویان آماده می کند از صبح فردا در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود.

این تیم با هدایت سید نعمت خلیفه، اصغر رحیمی و رضامهماندوست در مسابقات یونیورسیاد دانشجویان که مرداد ماه سالجاری در تایلند برگزار می شود حضور خواهد یافت.