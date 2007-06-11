به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که در حاشیه مراسم استقبال از دکتر غلامعلی حداد عادل، در جمع خبرنگاران مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران سخن می گفت، در عین حال متذکر شد که تلاش دست اندرکاران این است که قیمت بنزین در سراسر کشور عدد واحد و مشخص باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قوه مقننه نسبت به اجرای پروژه سهمیه بندی حساسیت دارد و دولت نیز عزم خود را جزم کرده تا این کار صورت گیرد اما به دلیل سنگین بودن پروژه صدور و توزیع کارت هوشمند سوخت و ایجاد جایگاه‌های مربوطه، این کار با اندکی تاخیر مواجه شده است.

باهنر همچنین خاطر نشان کرد: مجلس و دولت برای جلوگیری از مشکلات ناشی از سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت در آینده، در حال بررسی این مشکلات و راهکارهای برطرف کردن آن هستند تا سهمیه بندی بنزین بدون وقفه و به صورت روان عملیاتی شود.

"بیش از ده میلیون کارت هوشمند سوخت باید در کشور فعال شود و هزاران جایگاه سوختی مجهز به سیستم کارت خوان باید اطلاعات دریافتی را جمع بندی و به مرکز مربوطه منتقل کنند و اگر همه جوانب کار با دقت بررسی و پیگیری واجرا نشود ، بروز یک مشکل اجرای پروژه را با وقفه روبرو خواهد کرد."

نایب رئیس مجلس هفتم، در خصوص زمان اجرای سهمیه بندی نیز توضیح داد: دولت در اجرای سهمیه بندی قاطع است اما اجرای عملیاتی شدن این فرایند مانند یک پازل است که باید همه قطعات آن به طور کامل وجود داشته باشند و به همین منظور این کار به صورت پلکانی و در زمان بندی مشخصی انجام می شود.

باهنر افزود: حداکثر تا 5 روز آینده سهمیه بندی بنزین برای خودروهای دولتی آغاز می شود و دولت تمهیدات این کار را پیش بینی و مقدمات آن را فراهم کرده و زمان اجرا خودروهای دولتی حق استفاده از بنزین با قیمت هر لیتر 100 تومان را ندارند.

وی ادامه داد: پس از اجرای سهمیه بندی برای خودروهای دولتی نوبت به سهمیه بندی بنزین برای خودروهای سواری و شخصی است و پس از آن ناوگان حمل و نقل عمومی سراسر کشور مشمول این قانون خواهند شد.

این نماینده ملت تصریح کرد: اجرایی شدن سهمیه بندی بنزین درکشور حداکثر تا 15 روز آینده و پس از طی شدن کلیه مراحل مربوط به این کار عملیاتی خواهد شد.

به اعتقاد باهنر از هنگامی که استفاده از کارت هوشمند سوخت از روز شنبه گذشته الزامی شده تا کنون صرفه جویی خوبی در این زمینه صورت گرفته و دولت اعلام کرد کارتها به گونه ای طراحی شده که هر کس بتواند 6 ماه بنزین مورد نیاز را ذخیره و دو ماه آن را نیز پیش خور کند.

وی یادآور شد: بر اساس طراحی های صورت گرفته در روزهای اول عرضه بنزین سهمیه بندی شده بنزین آزاد عرضه نخواهد شد و پس از آنکه دو ماه کارها پیش رفت و دولت برآورد کرد چه میزان بنزین آزاد مطالبه می شود نسبت به این مسئله تصمیم‌گیری خواهد شد.

باهنر با تاکید بر اینکه در حال حاضر بنزین با قیمت هر لیتر 100 تومان عرضه می شود، اظهار داشت: محاسبات انجام شده نشان می دهد که فقط حدود 8 درصد فشار مصرف به جامعه وارد می شود که این رقم برای معدل مصرف کنندگان کفایت می کند ولی اگر کسانی می خواهند بیشتر از این نوع سوخت استفاده و در واقع بنزین بیشتری مصرف کنند به دلیل آنکه مشکلات دیگری از جمله آلودگی هوا ایجاد می کنند باید هزینه آن را بپردازند.

خبرنگاری از نایب رئیس مجلس در خصوص میزان سهمیه بندی بنزین برای هر خودرو سئوال کرد که وی پاسخ داد: ابتدا باید برآورد شود چه میزان بنزین نشتی داشته و یا قاچاق شده است تا بتوان در این خصوص رقم معدل را به دست آورد ولی با شرایط موجود یک عدد کلی به دست آمده که پس از محاسبات نهایی در روز اجرای سهمیه بندی میزان سهمیه هر خودرو اعلام خواهد شد.